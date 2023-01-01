آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

BMW M4 CSL بقوة 709 حصان من تعديل G-Power جاهزة لمطاردة السيارات الخارقة

آخر الأخبارأخبار السيارات › BMW M4 CSL بقوة 709 حصان من تعديل G-Power جاهزة لمطاردة السيارات الخارقة

صورة الخبر: BMW M4 CSL
BMW M4 CSL

كشفت شركة G-Power عن ترقية مذهلة لسيارة بي إم دبليو M4 CSL مما يدفع بأدائها إلى مستويات السيارات الخارقة بفضل القوة الهائلة والتحكم الدقيق.

جوهر هذه الترقية هو المحرك المعدل 6 سلندر سعة 3.0 لتر ثنائي التيربو. ساهمت خبرة G-Power في نجال التعديل برفع قوة المحرك إلى 709 حصان و850 نيوتن متر. تسمح هذه الأرقام الكبيرة برفع أداء M4 CSL لتحقق تسارع من 0 إلى 100 كم/س في غضون 3.1 ثانية فقط، ما يضعها كمنافسة قوية ضد السيارات الخارقة.

قامت G-Power بإجراء عدة تعديلات على المحركات ونظام التعليق في M4 CSL. تشمل المكونات المحسّنة نظام عادم عالي الأداء، وشواحن توربو محسنة، وأجزاء داخلية أكثر قوة داخل المحرك. تضمن هذه التحسينات للسيارة الحفاظ على الثبات والتحكم حتى عند السرعات العالية.
تم تعديل الشكل الخارجي لـ M4 CSL من G-Power من أجل تحسين كفاءتها الأيروديناميكية. يشمل ذلك موزع هواء أمامي أكثر عدوانية، ومشتت خلفي، وجناح بارز. تقوم هذه العناصر بزيادة جاذبية السيارة، كما تساهم بتحسين القوة السفلية وتقليل السحب، وهو أمر ضروري للاستقرار عند السرعات العالية.

داخل السيارة، تجمع M4 CSL من G-Power بين الفخامة والوظائف. تتميز السيارة بمواد عالية الجودة، بما في ذلك ألكانتارا والكربون فايبر، مما يوفر شعورًا فاخرًا. تعزز المقاعد الرياضية وعجلة القيادة المعاد تصميمها تجربة القيادة، مما يضمن الراحة والتحكم أثناء القيادة الديناميكية.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على BMW M4 CSL بقوة 709 حصان من تعديل G-Power جاهزة لمطاردة السيارات الخارقة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80766

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام