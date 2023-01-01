BMW M4 CSL بقوة 709 حصان من تعديل G-Power جاهزة لمطاردة السيارات الخارقة



BMW M4 CSL BMW M4 CSL

كشفت شركة G-Power عن ترقية مذهلة لسيارة بي إم دبليو M4 CSL مما يدفع بأدائها إلى مستويات السيارات الخارقة بفضل القوة الهائلة والتحكم الدقيق.

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جوهر هذه الترقية هو المحرك المعدل 6 سلندر سعة 3.0 لتر ثنائي التيربو. ساهمت خبرة G-Power في نجال التعديل برفع قوة المحرك إلى 709 حصان و850 نيوتن متر. تسمح هذه الأرقام الكبيرة برفع أداء M4 CSL لتحقق تسارع من 0 إلى 100 كم/س في غضون 3.1 ثانية فقط، ما يضعها كمنافسة قوية ضد السيارات الخارقة.قامت G-Power بإجراء عدة تعديلات على المحركات ونظام التعليق في M4 CSL. تشمل المكونات المحسّنة نظام عادم عالي الأداء، وشواحن توربو محسنة، وأجزاء داخلية أكثر قوة داخل المحرك. تضمن هذه التحسينات للسيارة الحفاظ على الثبات والتحكم حتى عند السرعات العالية.تم تعديل الشكل الخارجي لـ M4 CSL من G-Power من أجل تحسين كفاءتها الأيروديناميكية. يشمل ذلك موزع هواء أمامي أكثر عدوانية، ومشتت خلفي، وجناح بارز. تقوم هذه العناصر بزيادة جاذبية السيارة، كما تساهم بتحسين القوة السفلية وتقليل السحب، وهو أمر ضروري للاستقرار عند السرعات العالية.داخل السيارة، تجمع M4 CSL من G-Power بين الفخامة والوظائف. تتميز السيارة بمواد عالية الجودة، بما في ذلك ألكانتارا والكربون فايبر، مما يوفر شعورًا فاخرًا. تعزز المقاعد الرياضية وعجلة القيادة المعاد تصميمها تجربة القيادة، مما يضمن الراحة والتحكم أثناء القيادة الديناميكية.