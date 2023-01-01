BMW تُطلق أيقونتها M4 CS الرياضية..بسعر يبدأ بـ160 ألف يورو..

آخر الأخبارأخبار السيارات › BMW تُطلق أيقونتها M4 CS الرياضية..بسعر يبدأ بـ160 ألف يورو..

صورة الخبر: M4 CS
M4 CS

أعلنت شركة بي إم دبليو، عن إطلاق أيقونتها M4 CS الرياضية الجديدة نظير سعر يبدأ من 160 ألف يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية، أن السيارة M4 CS الجديدة تعتمد على سواعد محرك مستقيم سداسي الأسطوانات، والذي يزأر بقوة 404 كيلووات/550 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 650 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة M4 CS الرياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4ر3 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 302 كلم/س.

المصدر: مصراوى

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على BMW تُطلق أيقونتها M4 CS الرياضية..بسعر يبدأ بـ160 ألف يورو..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
97994

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم