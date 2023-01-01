BMW تُطلق أيقونتها M4 CS الرياضية..بسعر يبدأ بـ160 ألف يورو..



M4 CS M4 CS

أعلنت شركة بي إم دبليو، عن إطلاق أيقونتها M4 CS الرياضية الجديدة نظير سعر يبدأ من 160 ألف يورو.



وأوضحت الشركة الألمانية، أن السيارة M4 CS الجديدة تعتمد على سواعد محرك مستقيم سداسي الأسطوانات، والذي يزأر بقوة 404 كيلووات/550 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 650 نيوتن متر.



وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة M4 CS الرياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4ر3 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 302 كلم/س.