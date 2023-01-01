BMW تقرر إيقاف إنتاج X4 نهائياً

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صورة الخبر: BMW
BMW

أعلنت شركة بي إم دبليو عن قرار إيقاف إنتاج سيارة X4 ما يشير إلى نهاية حقبة لسيارة رياضية ومميزة، يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية بي إم دبليو للتكيف مع تغيرات السوق والاتجاهات الجديدة في صناعة السيارات.

تم إطلاق بي إم دبليو X4 لأول مرة في عام 2014 كنسخة كوبيه رياضية من شقيقتها X3. تميزت X4 بتصميمها الديناميكي وأناقتها، مع تقديم تجربة قيادة رياضية تلبي احتياجات عشاق السيارات الفاخرة. كانت السيارة محبوبة بسبب تصميمها المبتكر وأدائها العالي، وكانت خياراً جذاباً بين سيارات الكروس أوفر الفاخرة.

يأتي قرار توقف الإنتاج في ظل تغييرات استراتيجية تتبعها بي إم دبليو لمواءمة تشكيلتها مع الطلبات المتغيرة للسوق. تواجه الشركة ضغوطاً متزايدة للتركيز على السيارات الكهربائية والهجينة، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية لتشكيلتها. قرار إيقاف إنتاج X4 يعكس التحول نحو سيارات تتوافق مع متطلبات الاستدامة والتكنولوجيا الحديثة.

بينما تتجه بي إم دبليو نحو تعزيز تشكيلتها من السيارات الكهربائية والهجينة، فإنها تظل ملتزمة بتقديم أعلى معايير الجودة والأداء لعملائها. يتوقع أن تركز الشركة على تقديم طرازات مبتكرة تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.

المصدر: سعودى شفت

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