BMW تستخدم روبوتات Boston Dynamics لحراسة مصانعها



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

في خطوة مبتكرة، بدأت بي إم دبليو باستخدام روبوتات من تطوير Boston Dynamics في مصنعها البريطاني Hams Hall. يأتي الروبوت مجهزاً بتكنولوجيا متقدمة كجزء من استراتيجية بي إم دبليو لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة في مصانعها.



يحمل الروبوت اسم SpOTTO ويأتي على شكل كلب ويوفر مجموعة من أجهزة الاستشعار البصرية والحرارية والصوتية، مما يمكنه من اكتشاف المشاكل مثل ارتفاع حرارة المعدات أو تسرب الهواء المضغوط. يقوم الروبوت بمهام دورية يتفحص خلالها جميع المعدات، مما يساعد في الكشف المبكر عن المشاكل المحتملة قبل أن تؤدي إلى توقف الإنتاج.



يستطيع الروبوت تسلق السلالم والتنقل بسهولة في جميع أنحاء المصنع، جامعًا البيانات اللازمة لدعم “التوأم الرقمي” للمصنع. يتيح هذا للبي إم دبليو متابعة حالة المعدات بشكل دقيق واتخاذ إجراءات استباقية لتحسين الكفاءة وتقليل الأعطال، ما يعزز من استدامة العمليات وتقليل الفاقد في الإنتاج.

قد يعجبك أيضا...

تعكس هذه الخطوة سعي بي إم دبليو بالابتكار والتطوير المستدام، والتزامها بتحقيق تفوق تكنولوجي في مصانعها لتحسين الجودة والكفاءة وتعزيز الاستدامة.