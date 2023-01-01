Bentley تقدم أول كونتيننتال هجينة

كشفت بنتلي عن الجيل الرابع من كونتيننتال جي تي الآتي لأول مرة بمنظومة هجينة بعد قرار الشركة بوقف تصنيع محركات W12 والتوجه الكامل نحو الطرازات الكهربائية.
تحمل كونتيننتال جي تي سبيد الجديدة محرك 4000 سي سي مزدوج التربو من ثمانية اسطوانات قوته وحده 584 حصان وعزمه 800 نييوتن.متر، يرتبط ذلك مع وحدة كهربائية تولد قوة 187 حصان لاستخراج قوة إجمالية 771 حصان و1000 نيوتن.متر، أعلى بـ11% عن نسخة الـW12 السابقة، ما يجعلها أقوى سيارة في تاريخ العلامة الممتد لـ105 عام، اختبرت بنتلي هذه المقومات في نفق ريفيلكي بالنرويج، أطول وأعمق نفق تحت الماء على مستوى العالم حيث وصلت لسرعتها القصوى عند 335 كم/س، محققة رقماً قياسياً لأعلى سرعة تم الوصول إليها تحت سطح البحر، بينما ما زال هذا الرقم غير رسمي حتى الأن.
تتوفر السيارة بنسختين جي تي الكوبيه وجي تي سي المكشوفة، الأولى تتسارع من الصفر إلى 100 كم/س خلال 3.2 ثواني أما الثانية فتستغرق 3.4 ثواني حتى تصل لـ100 كم/س ويتم تحديد سرعتها القصوى إلكترونياً عند 285 كم/س.
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