Bentley تقدم أول كونتيننتال هجينة



Bentley Bentley

كشفت بنتلي عن الجيل الرابع من كونتيننتال جي تي الآتي لأول مرة بمنظومة هجينة بعد قرار الشركة بوقف تصنيع محركات W12 والتوجه الكامل نحو الطرازات الكهربائية.



تحمل كونتيننتال جي تي سبيد الجديدة محرك 4000 سي سي مزدوج التربو من ثمانية اسطوانات قوته وحده 584 حصان وعزمه 800 نييوتن.متر، يرتبط ذلك مع وحدة كهربائية تولد قوة 187 حصان لاستخراج قوة إجمالية 771 حصان و1000 نيوتن.متر، أعلى بـ11% عن نسخة الـW12 السابقة، ما يجعلها أقوى سيارة في تاريخ العلامة الممتد لـ105 عام، اختبرت بنتلي هذه المقومات في نفق ريفيلكي بالنرويج، أطول وأعمق نفق تحت الماء على مستوى العالم حيث وصلت لسرعتها القصوى عند 335 كم/س، محققة رقماً قياسياً لأعلى سرعة تم الوصول إليها تحت سطح البحر، بينما ما زال هذا الرقم غير رسمي حتى الأن.



تتوفر السيارة بنسختين جي تي الكوبيه وجي تي سي المكشوفة، الأولى تتسارع من الصفر إلى 100 كم/س خلال 3.2 ثواني أما الثانية فتستغرق 3.4 ثواني حتى تصل لـ100 كم/س ويتم تحديد سرعتها القصوى إلكترونياً عند 285 كم/س.

قد يعجبك أيضا...

تعمل المنظومة الجديدة بالشحن، تستغرق شحنة كاملة نحو ثلاثة ساعات إلا ربع عند استخدام تيار ترددي 11 كيلوواط، بعد ذلك تتوفر إمكانية الاستغناء عن محرك البنزين لمسافة 80 كم ،وتأتي السيارة بأحدث التقنيات التي توصلت إليها بنتلي مثل التوجيه الكلي للعجلات وتوزيع العزم ووحدة التفاضل محدودة الانزلاق الإلكترونية، مع وحدة أخرى 48 فولت لمقاومة التمايل داخل المنعطفات، ونظام تعليق جديد معتمد على مساعدين مزدوجة الصمام توفر عزل أفضل للمقصورة عن تفاصيل الطريق وتعزز مستوى الراحة دون التضحية بالأداء الرياضي.ظهرت كونتيننتال أول مرة في 2002 وكانت من وسائل مضاعفة مبيعات بنتلي ومثلت بداية عصر جديد لها ثم أتى الجيل الثاني في 2011 وطرح لأول مرة باختيار لمحرك أصغر V8 بدلاً من W12 ثم تم تقديم الجيل الثالث في 2018 ويأتي الجيل الرابع ضمن وسائل بنتلي الأساسية في عملية التحول نحو السيارات الكهربائية.