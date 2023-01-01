Audi A4 أوتوماتيك مستعملة بـ 250 ألف جنيه



Audi A4 Audi A4

ينتشر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من إصدارات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها وذلك بعدما تراجعت أسعارها ، بالإضافة إلي ان السوق المصري للمستعمل يتوافر به باقة متنوعة من السيارات التي تم توافرها بعد انخفاض قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارات الجديدة وذلك اثر أيضا علي تراجع أسعار المستعمل .



- مواصفات أودي إيه 4 موديل 1995 الخارجية :

تمتلك سيارة أودي إيه 4 موديل 1995 مظهر خارجي مميز بفضل امتلاكها لـ ، اضاءة امامية ، واضاءة خلفية ، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة امامية عريضة يتوسطها شعار شركة اودي ، وتمتلك مرايات جانبية بنفس لون السيارة ، وبها 4 مقابض خارجية للأبواب بنفس لون السيارة ، وبها مساحات زجاج امامية، وتم تثبيت إشارات صغيرة علي الرفارف الامامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة ، بالإضافة الي انه تم تثبيت شعار شركة أودي علي الحقيبة الخلفية ، وتمتلك 4 جنوط للكاوش .



- مواصفات أودي إيه 4 موديل 1995 الداخلية :

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زودت مقصورة سيارة أودي إيه 4 موديل 1995 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وبها عجلة قيادة قياسية ، وبها أذرعه بجانب عجلة القيادة للتحكم في عمل الإضاءة والمساحات، وتكييف ، وبها مخارج تكييف أمامية، ودرج تخزين امامي، واضاءة للقراءة ، وأحزمة أمان، وبها مساحة صغيرة للتخزين امام ناقل الحركة، وبها مساحات تخزين بالأبواب الأمامية، وزجاج كهربائي، وراديو ، وكاسيت، وبها 4 سماعات بالأبواب .- محرك أودي إيه 4 موديل 1995 :تنقل قوة سيارة أودي إيه 4 موديل 1995 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .- سعر أودي إيه 4 موديل 1995 بالسوق المصري للمستعمل :تباع سيارة أودي إيه 4 موديل 1995 بسوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .