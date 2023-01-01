Audi A4 أوتوماتيك مستعملة بـ 250 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من إصدارات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها وذلك بعدما تراجعت أسعارها ، بالإضافة إلي ان السوق المصري للمستعمل يتوافر به باقة متنوعة من السيارات التي تم توافرها بعد انخفاض قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارات الجديدة وذلك اثر أيضا علي تراجع أسعار المستعمل .
- مواصفات أودي إيه 4 موديل 1995 الخارجية :
تمتلك سيارة أودي إيه 4 موديل 1995 مظهر خارجي مميز بفضل امتلاكها لـ ، اضاءة امامية ، واضاءة خلفية ، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة امامية عريضة يتوسطها شعار شركة اودي ، وتمتلك مرايات جانبية بنفس لون السيارة ، وبها 4 مقابض خارجية للأبواب بنفس لون السيارة ، وبها مساحات زجاج امامية، وتم تثبيت إشارات صغيرة علي الرفارف الامامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة ، بالإضافة الي انه تم تثبيت شعار شركة أودي علي الحقيبة الخلفية ، وتمتلك 4 جنوط للكاوش .
- مواصفات أودي إيه 4 موديل 1995 الداخلية :
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