Audi تعلن عن سعر الفئة الوحيدة المتاحة من A6 في مصر

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شهدت الفترة الماضية إعلان الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل المحلي لسيارات أودي الألمانية، عن أحدث قائمة سعرية رسمية لسياراتها، ومن ضمنهم سيارتها أودي A6، حيث كان سعر الفئة الوحيدة المتاحة من هذا الموديل بتلك القائمة كالتالي:



- فئة S-Line بسعر 4 مليون و300 ألف جنيه.



جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في السوق المحلي بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2000 سي سي وبقوة 190 حصان و320 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.