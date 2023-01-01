Asus ROG Zephyrus G16 يتوفر الآن بمعالج Ryzen AI 9 370 HX من AMD في مؤتمر #Computex2024



Asus ROG Zephyrus G16 Asus ROG Zephyrus G16

أعلنت Asus عن إصدار جديد من أجهزة Asus ROG Zephyrus G16 بمعالج Ryzen AI 9 370 HX من AMD خلال مؤتمر Computex2024.



كانت شركة Asus قد أطلقت الإصدار الأول من أجهزة ROG Zephyrus G16 في 2023، ومن ثم قدمت تحديث جديد لهذا الإصدار في فعاليات معرض CES 2024، واليوم تقدم الشركة إصدار جديد يأتي بمعالجات Strix Point الجديدة من AMD.



ويضم أعلى نموذج من Asus ROG Zephyrus G16 معالج AMD Ryzen AI 9 HX 370، مع كرت الشاشة Nvidia GeForce RTX 4070، إلى جانب نظام تبريد سائل مع الجيل الثاني من مراوح “Arc Flow”.

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كما يضم الجهاز شاشة OLED بحجم 16 إنش، وجودة عرض 2.5K، وتدعم الشاشة معدل تحديث 240 Hz، أيضاً يدعم الجهاز معايير VESA DisplayHDR، وTrue Black 500، ويتميز بإستجابة سريعة عند 0.5 مللي ثانية، مع تغطية لونية بنسبة 100% بمعايير DCI-P3.من جانب أخر لم توضح Asus تفاصيل الذاكرة والسعة التخزينية في هذا الإصدار، وللإتصال يأتي ROG Zephyrus G16 باثنان من منافذ USB 4.0، ومنفذ USB فئة A بسرعة نقل بيانات 10 جيجابت في كل ثانية، كما يضم منفذ HDMI، ومدخل 3.5مم للسماعات، وفتحة لقارئ ذاكرة micro SD، وأيضاً منفذ USB C.ويأتي Asus ROG Zephyrus G16 بوزن 1.85 كجم، كما يتوفر باثنان من الإختيارات في الألوان، على أن تكشف Asus عن سعر الجهاز وموعد توفره في الأسواق لاحقاً.