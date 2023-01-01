ASUS تكشف عن حاسوبها المحمول الجديد ProArt Z13

أعلنت شركة أسوس حاسوبها المحمول الجديد Asus ProArt Z13، وهو حاسوب محمول يمكن تحويله إلى جهاز لوحي بفضل لوحة المفاتيح المغناطيسية التي يمكن فصلها عنه.
ويُعد Asus ProArt Z13 ثاني حاسوب محمول من شركة أسوس بمعالجات سنابدراجون إكس الجديدة من شركة كوالكوم، بعد إعلانها حاسوب Vivobook S 15 (إصدار S5507) في شهر مايو الماضي، ويحتوي المعالج على وحدة معالجة عصبية (NPU) قادرة على أداء 45 تريليون عملية في الثانية (TOPS) من أجل مهام الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
ويحمل الجهاز شاشة قابلة للمس قياسها 13.3 إنشًا من نوع أولد بدقة قدرها 3K، مع سطوع يصل إلى 500 شمعة، وهي شاشة معتمدة من Pantone وتغطي نطاق الألوان DCI-P3 كاملًا، كما توفر الشركة دعمًا اختياريًا لقلم Asus Stylus 2.0.
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