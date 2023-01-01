ASUS تعرض شاشة ZenScreen Smart مع Google TV



ZenScreen Smart ZenScreen Smart

شاركت أسوس في معرض Computex 2024 هذا العام، إذ أعلنت جهاز ROG Ally X المخصص للألعاب إلى جانب مجموعة من أجهزة الحواسيب المحمولة الجديدة.



كما كشفت الشركة عن نماذج عديدة من الشاشات المخصصة للترفيه وإنشاء المحتوى، ويشمل ذلك أول شاشات Google TV و ProArt بدقة قدرها 8K.



وتعد شاشة ZenScreen Smart MS27UC بقياس قدره 27 بوصة وبدقة قدرها 4K أحدث شاشة عرض ترفيهية للشركة، وهي أول شاشة من أسوس تأتي مع Google TV وتتضمن جهاز تحكم من بُعد مزودًا بميكروفون مساعد جوجل المدمج.

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وإلى جانب ما تسميه أسوس بإطارات الشاشة الرفيعة للغاية والحامل الصغير الحجم، فإن الشاشة مزودة بمكبرات صوت من هارمان كاردون Harman Kardon بقوة قدرها 5 واط ومنفذ لسماعة الرأس في الخلف.ويوجد رف خلفي يتيح لك تخزين لوحة المفاتيح والفأرة وجهاز التحكم من بُعد في Google TV. وتشمل المزايا الأخرى منفذ DisplayPort 1.4 و HDMI 2.0 و USB-C والشبكة اللاسلكية المزدوجة النطاق والبلوتوث 5.0 و Miracast.كما عرضت أسوس بعض شاشات ProArt من أجل استهداف منشئي المحتوى، ويشمل ذلك ProArt Display 8K PA32KCX، وهي شاشة تصفها أسوس بأنها أول شاشة احترافية من نوع mini-LED وبدقة قدرها 8K في العالم.وتوفر الشاشة بقياس قدره 32 بوصة دقة قدرها 7680×4320 بكسلًا وسطوعًا قدره 1200 شمعة في المتر المربع، وذلك بفضل تقنية Mini LED مع 4096 منطقة تعتيم محلية.وتأتي الشاشة مع مواصفات احترافية، ويشمل ذلك دقة الألوان والألوان الحقيقية والتغطية اللونية. وتوفر أسوس مقياسًا لونيًا مدمجًا بمحرك للمعايرة التلقائية والذاتية مع توفير منافذ Thunderbolt 4 مزدوجة مع ما يصل إلى 96 واط من توصيل الطاقة، إلى جانب منافذ HDMI 2.1 و DisplayPort 2.1.وفي الوقت نفسه، تدعم شاشات ProArt 5K PA27JCV بقياس قدره 27 بوصة وشاشات PorArt 6K PA32QCV بقياس قدره 32 بوصة دقة قدرها 5120×2880 بكسلًا و 6016×3384 بكسلًا على التوالي.ولم تذكر أسوس تقنية العرض المستخدمة، مع أن لديها ما تسميه تقنية LuxPixel التي تستخدم طلاءًا مضادًا للوهج يوفر تأثيرًا يشبه الورق دون تنعيم الصورة.وعرضت أسوس بعض الشاشات المزدوجة الجديدة التي قد تظهر في أجهزة الحواسيب المحمولة أو الشاشات المستقلة في المستقبل.وتشمل هذه الشاشات ZenScreen Duo OLED التي تتميز بشاشة مزدوجة بقياس قدره 14 بوصة يمكن فتحها لتصل إلى قياس قدره 21 بوصة من أجل زيادة الإنتاجية.