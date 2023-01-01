Apple Watch.. تحسينات كبرى في الإصدار العاشر

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تستعد شركة أبل لتقديم الإصدار العاشر من ساعتها الذكية "أبل ووتش- Apple Watch"، بالتزامن مع مرور عشر سنوات على إطلاقها أول مرة في 2014.



ومن المقرر أن تخرج ساعة أبل الجديدة إلى النور بشاشة أكبر، وأكثر نحافة، لكنها ستظل دون مزايا ذكاء اصطناعي، وبحسب "بلومبرغ"، فإن الجيل القادم، بإصداريه ذي الأرقام الكودية N217، وN218، سيأتي بشاشات ذات حجم أكبر، يقترب من حجم شاشة الإصدار الرائد "أبل ووتش ألترا- Apple Watch Ultra".



ولكن التوقعات تشير إلى أن الإصدار الألترا -خرج إلى السوق لأول مرة في 2022- الموجه للرياضيين المحترفين لن يخضع لأية تحديثات هذا العام.

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Apple Watch.. معالج جديدالتحسينات الجديدة ستتضمن أيضاً وصول شريحة معالجٍ جديد إلى الجيل العاشر من Apple Watch، إلى جانب 3 Apple Watch Ultra، وستكون هي المحرك الأساسي لتشغيل التحسينات، والمزايا القادمة من أبل لتقديم الذكاء الاصطناعي لمستخدمي ساعاتها الذكية.ولكن مارك جورمان، محرر "بلومبرغ" التقني، نقل عن مصادر أن مزايا Apple Intelligence لن تصل في الوقت الحالي إلى ساعات أبل، وستكون قاصرة فقط على هواتف آيفون، وأجهزة آيباد، وحواسيب ماك الشخصية، إلى جانب قرب وصولها العام القادم إلى نظارة Apple Vision Pro الذكية.ولم تحدد "بلومبرغ" موعداً لوصول 10 Apple Watch، والتي أوضح تقرير سابق أنها قد تسمى "أبل ووتش إكس"، فقد تقدمها الشركة هذا العام مع آيفون 16 القادم، أو تنتظر إلى العام المقبل، فعندما أطلقتها في 2014، لم يصل الجيل الأول إلى أيدي المستخدمين في الأسواق إلا في 2015.المزايا الصحية الجديدةأشارت "بلومبرغ" إلى أن مصادرها لم تكشف عن معلومات دقيقة بشأن موعد وصول المزايا الصحية الجديدة إلى ساعاتها الذكية، وعلى رأسها قياس ضغط الدم المرتفع، ورصد توقف النفس خلال النوم، خاصة وأن الأخيرة كان من المقرر وصولها هذا العام، ولكن معركتها القضائية مع شركة "ماسيمو"، حالت دون ذلك.وأوضحت المصادر أن تقنية قياس ضغط الدم المرتفع HyberTension لم تحقق خلال اختبارها النتائج المرجوة، لذلك فهناك تخوف من تقديمها مع الجيل القادم من ساعات أبل.حتى عندما يتم إطلاق الخيار، وفقاً للتقرير، فإن الميزة الجديدة لن تكون بديلاً عن جهاز قياس ضغط الدم التقليدي، فالميزة لم يتم تصميمها لتقديم قراءة فعلية دقيقة، وإنما ستكون بمثابة مؤشر ينبه المستخدم لارتفاع ضغطه، فيقوم بقياس الضغط باستخدام الجهاز المخصص لذلك.بينما كانت تخطط أبل لتقديم ميزة رصد توقف التنفس خلال النوم Sleep Apnea، هذا العام، والتي تعتمد بشكل رئيسي على مستشعر قياس الأكسجين في الدم، والذي أتاحته الشركة مع أبل ووتش 9، إلا أن الأمر لم يسر كما خططت له بعد أن تم إيقاف بيع ساعاتها أبل ووتش ألترا 2، وأبل ووتش 9 في الولايات المتحدة بمقتضى الدعوى القضائية المقامة ضدها من جانب شركة ماسيمو، ما اضطر "أبل" إلى تعطيل ميزة قياس الأكسجين في الدم لمتابعة بيع ساعاتها داخل أميركا.يرجح التقرير أن تلجأ شركة أبل إلى التحايل على العقبة القضائية في وجه تلك الميزة، إما من خلال أن تجادل الشركة بأن ميزة قياس الأكسجين يمكن استخدامها لأغراض غير مرتبطة مباشرة بمستويات الأكسجين في الدم، كما يمكن أن تعلن عن ميزة رصد توقف التنفس خلال النوم مع إطلاقها الفعلي في موعد لاحق، أو أن يتم تأجيلها بشكل كامل لأجل غير مسمى.كما أشارت "بلومبرغ" إلى أن العمل ما يزال بداخل أبل مستمراً لتطوير ميزة قياس نسبة سكر الجلوكوز في الدم، وهي ميزة تعمل عليها فرق الشركة منذ عقد على الأقل، وقد قطعت في تطويرها شوطاً طويلاً.الطباعة ثلاثية الأبعادإلى جانب المميزات الجديدة، فإن أبل تدرس إجراء بعض التغييرات في تصنيع ساعاتها الذكية، حيث تختبر الشركة فكرة الاعتماد على الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتصنيع هيكل بعض نماذج ساعاتها، حيث من الممكن أن يسهم ذلك في الإسراع من وتيرة الإنتاج، مع المساعدة على تحقيقها لأهداف الاستدامة، عبر حاجتها لمواد أقل في تصنيع هيكل الساعات.الشركة الأميركية تركز حالياً على استبدال استخدام الألومنيوم في تصنيع هيكل ساعتها منخفضة التكلفة أبل ووتش SE بالبلاستيك الصلب، ما سيخفض من تكلفتها الإنتاجية، ويجعلها قادرة على منافسة ساعة سامسونج جلاكسي ووتش FE، فساعة أبل سعرها 249 دولاراً، بينما إصدار سامسونج سعره 199 دولاراً فقط.