Apple Intelligence.. أول محاولات ‏Apple للذكاء الاصطناعي

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تعمل Apple على استخدام الذكاء الاصطناعي بأفضل طريقة ممكنة من Apple. في مؤتمر WWDC السنوي للمطورين، كشفت الشركة عن Apple Intelligence، وهو إصدار من الذكاء الاصطناعي يحمل علامة Apple التجارية يركز بشكل أكبر على دمج برامجها بالتكنولوجيا وتحديث التطبيقات الحالية لجعلها أكثر فائدة. أعلنت شركة Apple أنه سيتم تشغيل Apple Intelligence من خلال تقنيات Apple المحلية بالإضافة إلى الشراكة مع OpenAI، الشركة المصنعة لـ ChatGPT.



واحدة من أكبر ترقيات الذكاء الاصطناعي من Apple قادمة إلى Siri. سيتم الآن تشغيل المساعد الصوتي المدمج في الشركة بواسطة نماذج لغوية كبيرة، وهي التقنية التي تكمن وراء كل الذكاء الاصطناعي التوليدي في العصر الحديث. سيري، الذي ضعف على مر السنين، قد يصبح أكثر فائدة الآن بعد أن أصبح قادرا على التفاعل بشكل أوثق مع أنظمة تشغيل وتطبيقات أبل. يمكنك، على سبيل المثال، أن تطلب من Siri أن يقدم لك ملخصًا لمقالة إخبارية أو حذف بريد إلكتروني أو تحرير صورة. وسيتمكن المساعد أيضًا من اتخاذ أكثر من 100 إجراء، مثل البحث عن الصور بناءً على وصف عام لمحتوياتها، أو استخراج المعلومات الشخصية من صورة بطاقة هويتك لملء النماذج تلقائيًا عبر الإنترنت. وأخيرًا، يمكنك كتابة سؤالك في Siri بدلاً من استخدام صوتك.



ستقوم Apple Intelligence بتسليط الضوء على المحتوى ذي الصلة في Safari أثناء التصفح. ستتمكن أيضًا من استخدامه لمتابعة الإشعارات ذات الأولوية بسرعة. وكما هو الحال مع Gmail وOutlook، ستتمكن أجهزتك من إنشاء ردود مفصلة على رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية نيابة عنك. أعلنت Apple أيضًا عن مجموعة من الميزات الجديدة تسمى أدوات الكتابة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة النص وإعادة كتابته وتدقيقه وتلخيصه عبر النظام، وهو مفيد لصياغة رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات المدونات، على سبيل المثال.

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ستستخدم Apple Intelligence الذكاء الاصطناعي لتسجيل مكالماتك الهاتفية ونسخها وتلخيصها، لتنافس خدمات النسخ التابعة لجهات خارجية مثل Otter. يتم إخطار جميع المشاركين تلقائيًا عند بدء التسجيل، ويتم إنشاء نص النقاط الرئيسية للمحادثة تلقائيًا في النهاية. يمكنك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور وملصقات ورموز تعبيرية مخصصة (والتي تسميها Apple Genmoji) في أي تطبيق.يمكن لـ Apple Intelligence تسجيل المكالمات وتلخيصها تلقائيًا.بفضل شراكتها مع OpenAI، تعمل Apple أيضًا على دمج الإصدار الأساسي من GPT-4o — أحدث نموذج لغة كبير من OpenAI — في Siri بالإضافة إلى أدوات الكتابة. يمكن أن يعمل Siri كوسيط لاستفسارات المستخدم إلى GTP-4o، ويمكن لأدوات الكتابة استخدام LLM للمساعدة في إنشاء النص. تدعي شركة Apple أنه ما لم تقم بتوصيل حساب ChatGPT المدفوع بجهاز Apple الخاص بك، فلن تقوم الشركة بتخزين طلباتك أو معلومات التعريف الأخرى مثل عنوان IP الخاص بك.ستقتصر Apple Intelligence، التي تقول الشركة إنها ستكون في مرحلة تجريبية عند الإطلاق، على iPhone 15 Pro وPro Max وأجهزة iPad وأجهزة Mac المزودة بشرائح M1 (أو أعلى). سيحتاج جهازك أيضًا إلى ضبطه على اللغة الإنجليزية الأمريكية.ميزات الذكاء الاصطناعي من Apple قادمة منذ وقت طويل. لقد هز الذكاء الاصطناعي التوليدي وادي السيليكون منذ أن أطلقت OpenAI تطبيق ChatGPT في نهاية عام 2022 تقريبًا. ومنذ ذلك الحين، تسابق منافسو Apple مثل Google وSamsung وMicrosoft، بالإضافة إلى شركات مثل Meta، لدمج ميزات الذكاء الاصطناعي في جميع منتجاتهم الأساسية. في الشهر الماضي، أعلنت جوجل أن الذكاء الاصطناعي سيكون حجر الزاوية في الإصدار التالي من أندرويد، وأجرت تغييرات كبيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي على محرك البحث الخاص بها. أضافت سامسونج، المنافس الرئيسي للهواتف الذكية لشركة أبل، ميزات الذكاء الاصطناعي إلى هواتفها في وقت سابق من هذا العام والتي يمكنها ترجمة المكالمات في الوقت الفعلي وتحرير الصور. وكشفت مايكروسوفت أيضًا عن أجهزة كمبيوتر Copilot التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تزويد Windows بميزات الذكاء الاصطناعي التي تشمل التسميات التوضيحية المباشرة، وتحرير الصور، وتعزيز البحث على مستوى النظام.