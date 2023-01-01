Apple قد تقدم تطبيق Apple TV+ الخاص بها إلى هواتف أندرويد



Apple TV+ Apple TV+

عادةً ما تقوم العلامات التجارية للهواتف بدمج تطبيقاتها الحصرية في أنظمة التشغيل الخاصة بها. وتعد شركة أبل أحد الأمثلة الجيدة على ذلك.



ووفقًا لـ Bloomberg، يُقال أن تطبيق Apple TV+ قد يكون في طريقه إلى هواتف أندرويد. في حالة أنك لا تعلم، فإن تطبيق Apple TV+ متاح على معظم أجهزة تلفاز أندرويد ولكن ليس على هواتف أندرويد نفسها.



هناك طريقة أخرى لمستخدمي المنتجات غير التابعة لشركة أبل لمشاهدة عروض Apple TV+ وهي موجودة على متصفحات الويب الخاصة بهم ولكنها تفتقر إلى بعض الميزات. ومع ذلك، هناك أيضًا إصدار لتطبيق سطح المكتب من Apple TV+.

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يسمح التطبيق بتنزيل الأفلام والعروض دون الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى شرائها واستئجارها على المنصة.وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد من شركة أبل، إلا أن ذلك سيحدث في النهاية نظرًا لأن تطبيق Apple Music متاح بالفعل على نظام أندرويد منذ عام 2015.بصرف النظر عن هواتف أندرويد، قامت شركة أبل بتوسيع تطبيق Apple TV+ الخاص بها ليشمل العديد من المنصات التابعة للجهات الخارجية.يتضمن ذلك أجهزة PlayStation و Xbox و Roku و Amazon Fire Stick وغيرها من الأجهزة غير التابعة لشركة أبل.