Apple قد تقدم تطبيق Apple TV+ الخاص بها إلى هواتف أندرويد

عادةً ما تقوم العلامات التجارية للهواتف بدمج تطبيقاتها الحصرية في أنظمة التشغيل الخاصة بها. وتعد شركة أبل أحد الأمثلة الجيدة على ذلك.
ووفقًا لـ Bloomberg، يُقال أن تطبيق Apple TV+ قد يكون في طريقه إلى هواتف أندرويد. في حالة أنك لا تعلم، فإن تطبيق Apple TV+ متاح على معظم أجهزة تلفاز أندرويد ولكن ليس على هواتف أندرويد نفسها.
هناك طريقة أخرى لمستخدمي المنتجات غير التابعة لشركة أبل لمشاهدة عروض Apple TV+ وهي موجودة على متصفحات الويب الخاصة بهم ولكنها تفتقر إلى بعض الميزات. ومع ذلك، هناك أيضًا إصدار لتطبيق سطح المكتب من Apple TV+.
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