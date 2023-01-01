Apple تعمل على تعزيز خصوصية مزايا الذكاء الاصطناعي

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تعمل آبل على اتخاذ إجراءات لحماية الخصوصية في مزايا الذكاء الاصطناعي التي ستعمل عبر خوادمها السحابية، والتي تنوي طرحها قريبًا للمستخدمين، وفقًا لما ذكره تقرير أخير لصحيفة “ذا إنفورميشن” التقنية.



وتُجهّز آبل مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة لهواتف آيفون مع نظام التشغيل القادم iOS 18، وتعتمد هذه المزايا على المعالجة في الأجهزة نفسها، بالإضافة إلى المعالجة السحابية عبر خوادم الشركة.



وتعتمد خوادم الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة آبل على مزيج من رقاقات M2 Ultra و M4، وهي الرقاقات نفسها التي تستخدمها الشركة في حواسيب ماك وأجهزة آيباد اللوحية.

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وتخطط الشركة للاستفادة من تقنية Secure Enclave الموجودة في رقاقاتها للمساعدة في “عزل البيانات التي تُعالج عبر خوادمها، حتى لا يمكن رؤيتها من نظام التشغيل أو شركة آبل نفسها”، وفقًا لما ذكره التقرير.وتُوفر تقنية Secure Enclave حماية قوية للخصوصية، إذ ستتمكن آبل من معالجة البيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي سحابيًا مع منع المخترقين من الوصول إلى هذه البيانات حتى عند حدوث اختراق أمني.ومن جهة أخرى، ستستفيد آبل من تلك التقنية، إذ ستقلل عبء تسليم البيانات الشخصية من خوادمها عند تلقي طلب من الحكومات أو جهات إنفاذ القانون.وتسعى الشركة مستقبلًا إلى نقل قدرة المعالجة من أجهزتها المستقبلية القابلة للارتداء إلى خوادم تعمل برقاقاتها، ويمكن أن تسمح هذه الخطوة لشركة آبل بتصميم نظارات الواقع المعزز والواقع الافتراضي على نحو أفضل مع مراعاة القدرة الحاسوبية والوزن الخفيف.