Apple تعلن نظام التشغيل tvOS 18



tvOS 18 tvOS 18

أعلنت آبل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2024 في كوبرتينو tvOS 18، وهو نظام التشغيل المشغل لجهاز البث Apple TV.



ولا يحصل جهاز Apple TV على تحديثات عديدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى فائدته المحدودة إلى حد ما مقارنةً بأجهزة الشركة الأخرى.



وتحدد آبل في كل عام في مؤتمر WWDC أشياء جديدة قادمة إلى جهاز البث في المستقبل.

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واكتسب نظام التشغيل مزايا لتحسين المشاهدة والاستماع في جميع المجالات، وتشمل المزايا الجديدة InSight، وهي تشبه ميزة X-ray من أمازون، مع أنها مخصصة للمحتوى الأصلي للشركة المصنعة لهواتف آيفون.وعززت آبل تجربة Apple TV الشبيهة بالمسرح من خلال دعم أجهزة العرض، مما يتيح لك مشاهدة الأفلام بنسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 21:9 من أجل الحصول على تجربة سينمائية.وتعمل الشركة أيضًا على ترقية ميزة الحوار المحسن Enhance Dialogue باستخدام التعلم الآلي لتحسين عزل الصوت.وتعرض ميزة InSight معلومات بخصوص ما يظهر عبر الشاشة عند إيقاف الفيلم أو العرض مؤقتًا، وهي متاحة للمحتوى المدعوم.وتعرض InSight قائمة الممثلين الحالية والموسيقى التصويرية الحالية مع رابط مباشر إلى آبل ميوزك.وتتاح InSight عبر تطبيق التلفاز ضمن tvOS وتطبيق التلفاز عبر آيفون وآيباد.وكانت ميزة Enhance Dialogue متاحة في السابق فقط عند استخدام Apple TV مع HomePod. وتصبح ميزة الصوت متاحة الآن أيضًا عند استخدام مكبرات صوت التلفاز أو أجهزة الاستقبال أو مخرج صوت البلوتوث.ومع الإصدار الجديد من tvOS، تظهر الترجمات الآن في الأوقات المناسبة، مثل عند كتم صوت الفيلم أو عند التراجع الزمني إلى الوراء لإعادة تشغيل المشهد.ويحتوي tvOS 18 أيضًا مجموعة مطورة من شاشات التوقف، ويشمل ذلك شاشة توقف Snoopy متحركة جديدة، وخيار يعرض مشاهد من عروض +Apple TV.وأعادت آبل تصميم تطبيق +Fitness أيضًا لتوفير إمكانية التنقل والتخصيص بطريقة فضلى.ويتاح tvOS 18 بصفته تحديثًا مجانيًا في وقت لاحق من هذا العام.