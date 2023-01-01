Apple تعتزم إطلاق نظارة فيجن برو عالميًا بعد مؤتمر المطورين

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تستعد شركة آبل لإطلاق نظارة الواقع المختلط فيجن برو Vision Pro لعملائها في الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة خلال وقت قريب.



ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية في تقرير أخير، فإن آبل بدأت تنظيم دورات تدريبية في الأيام الأخيرة، ونقلت مئات الموظفين من متاجرها الدولية إلى مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، حيث يقع مقرها الرسمي، لتدريبهم على كيفية تقديم المنتج للعملاء.



وأضافت بلومبرغ أن التدريب يجري لمدة قدرها أربعة أيام، وقد بدأت التدريبات الأسبوع الماضي، نقلًا عن مصادر مطلعة في الشركة.

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وبخلاف الصين، لم تكشف آبل عن الأسواق التي ستطرح فيها نظارة فيجن برو، لكنها تدرب موظفين من دول مثل ألمانيا وفرنسا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة بالإضافة إلى الصين، مما يشير إلى أن تلك الدول ستكون أولى الأسواق الدولية التي تُطرح فيها النظارة.وتسعى آبل إلى جذب اهتمام عملائها في دول مختلفة إلى النظارة في ظل ارتفاع سعرها الذي يبدأ من 3500 دولار أمريكي، ونقص التطبيقات المتاحة فيها، بالإضافة إلى زيادة ردود الفعل غير الإيجابية التي تلقتها الشركة بعد إتاحتها للعملاء داخل الولايات المتحدة.وأشارت بلومبرغ إلى تراجع طلب النظارة على نحو كبير داخل الولايات المتحدة، إذ تبيع بعض متاجر آبل وحدتين فقط من النظارة أسبوعيًا في المتوسط، كما أن معدل إقامة العروض التوضيحية للنظارة قد تراجع أيضًا بعد الاهتمام الأولي الكبير. وبحسب التقرير، فإن بعض العملاء يسجلون للذهاب إلى العروض الخاصة بالنظارة في متاجر آبل، لكنهم لا يحضرون.وتعمل آبل على زيادة طلب النظارة من خلال ترويجها إلكترونيًا، واستجواب الموظفين بعد العروض التوضيحية لفهم أسباب عدم إقدام العملاء المهتمين بالنظارة على شرائها.ومن المتوقع أن تحصل نظارة فيجن برو على دفعة إضافية مع إطلاق الإصدار الثاني من نظام التشغيل الخاص بها VisionOS في يونيو المقبل، بالتزامن مع التوسع في إتاحتها في المزيد من الدول.