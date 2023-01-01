Antstream أول تطبيق رسمي لبث الألعاب على ايفون

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بعد أشهر من فتح شركة آبل لمتجر التطبيقات App Store لتطبيقات بث الألعاب، فإن هاتف iPhone على وشك الحصول على أول متجر له. ستصل منصة الألعاب القديمة Antstream إلى نظام التشغيل iOS في 27 يونيو. تم نشر Cult of Mac لأول مرة في الأخبار.



يقدم Antstream Arcade أكثر من 1300 لعبة قديمة من منصات المدرسة القديمة مثل وحدات تحكم Atari وCommodore 64 وDOS وarcade. حتى أنها تحتوي على عدد قليل من ألعاب PS1، لكن سعرها أقل من Metal Gear Solid وأكثر…Hogs of War. يمكنك تصفح مكتبة Antstream الحالية هنا.



على الرغم من أن شركة Apple استشهدت بتعليقات المطورين لتخفيف القواعد، فمن المحتمل أن تشكر قانون الأسواق الرقمية (DMA) التابع للاتحاد الأوروبي. صُممت لوائح DMA لتعزيز المنافسة ومنع الممارسات المعادية للمستهلكين الشائعة جدًا في شركات التكنولوجيا الكبرى، وقد دخلت حيز التنفيذ في عام 2023. وفي وقت سابق من هذا العام، قالت شركة Apple إنها ستبدأ في السماح للمطورين بتقديم تطبيقات فردية تبث مكتبات كاملة من الألعاب. وهو الأمر الذي كانت تقاومه من قبل.

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تبلغ تكلفة Antstream عادةً 5 دولارات شهريًا أو 40 دولارًا سنويًا، لكن Cult of Mac تفيد بأنها ستطلق بعرض تمهيدي قدره 4 دولارات شهريًا أو 30 دولارًا لمدة عام. يمكنك مراجعة موقع الشركة لمعرفة ما إذا كان الأمر يستحق ذلك قبل إطلاقه الأسبوع المقبل.