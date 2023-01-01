amazon تطرح البحث الصوتي بالذكاء الاصطناعي لأجهزة Fire TV

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تطرح أمازون ميزة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر أجهزة Fire TV تتيح لمساعدها الصوتي أليكسا Alexa بالإجابة عن الأسئلة بخصوص البرامج المتلفزة والأفلام، وتقديم توصيات محددة ومصممة خصوصًا لتفضيلات المستخدمين.



وأعلنت عملاقة التجارة الإلكترونية هذه الميزة في حدثها السنوي للأجهزة في شهر سبتمبر الماضي، وهي مدعومة بنموذج لغوي كبير خاص.



وتستخدم أمازون تقنية اللغة الطبيعية لمنح مستخدمي Fire TV طريقة جديدة للبحث عن العروض والأفلام.

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وتتيح تجربة البحث الجديدة البحث باستخدام العبارات المنطوقة للعثور على ما تبحث عنه، استنادًا إلى الموضوع أو النوع أو الحبكة أو الشخصية أو الممثل أو حتى الاقتباس.ويفهم الذكاء الاصطناعي اللغة والعبارات الطبيعية، ويمكنه الإجابة عن استفسارات محددة، كما يمكنه أيضًا سحب الخيارات بناءً على الممثلين والشخصيات والأنواع والموضوعات.ويستطيع المساعد الصوتي أليكسا اقتراح العناوين المضمنة في خدمات البث التي اشتركت فيها.وفي حال طالبت أليكسا بالعثور على قصص الإثارة النفسية ذات النهايات المفاجئة، فإنه يعرض المحتوى المتاح لك فقط.وبالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق Fire TV، أعلنت أمازون أن بحثها الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي يبدأ بالوصول إلى العملاء في الولايات المتحدة في غضون أسابيع قليلة.وتتوفر الميزة الجديدة باستخدام أجهزة Fire TV العاملة بنظام التشغيل Fire OS 6 أو الإصدارات الأحدث.وتعد ميزة البحث الجديدة الجهد الأحدث من أمازون لإضافة مزايا ذكاء اصطناعي توليدي إلى Fire TV.وأطلقت الشركة سابقًا خلفيات Ambient Experience المحسنة التي تستفيد من الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء فن Fire TV AI من صورك، أو لإنشاء شيء جديد يمكن استخدامه بصفته خلفية ديناميكية في تجربة Fire TV.وتعمل الشركات على إدماج الذكاء الاصطناعي في تجاربها للبحث. واختبرت جوجل نتائج البحث المولدة بالذكاء الاصطناعي.وقدمت أمازون سابقًا مساعد التسوق الجديد المسمى Rufus القائم على الذكاء الاصطناعي.وتختبر شركات أخرى من خارج صناعة التكنولوجيا، مثل خطوط ألاسكا الجوية Alaska Airlines، أيضًا طرقًا جديدة لمساعدة العملاء في العثور على المعلومات بمساعدة الذكاء الاصطناعي.