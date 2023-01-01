"amazon" تستعد لإطلاق مشروع الإنترنت الفضائي العام المقبل

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حصلت شركة "أمازون دوت كوم" على موافقة لشراء قطعة أرض صغيرة في نيوزيلندا لتصبح جزءاً من مشروعها لتوصيل الإنترنت من الفضاء.

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أوضح مكتب الاستثمار الخارجي في ويلينغتون أمس أن "أمازون" ستقوم بتركيب وتشغيل معدات الاتصالات على الأرض. صدرت الموافقة في يوليو الماضي، وجرى تخصيص موقع على مساحة 500 متر مربع في موقع لم يُكشف عنه.يهدف مشروع كويبر التابع لـ"أمازون" إلى تقديم إنترنت عريض النطاق عبر أكثر من 3 آلاف قمر صناعي في مدار أرضي منخفض، ما يجعله ينافس شبكة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك. تتوقع الشركة إطلاق أول أقمارها الصناعية قبل نهاية 2024، وتخطط لبدء أول اختبارات للعملاء خلال 2025 مع تقديم خدمة تجارية لاحقاً في السنة نفسها.ذكر مكتب الاستثمار الخارجي في بيانه أن شركة "أمازون كويبر نيوزيلندا" تأسست بهدف تنفيذ العمليات المحلية لمشروع كويبر. أضاف أن المعدات المركبة في الموقع ستستخدم لتقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق للعملاء في نيوزيلندا.