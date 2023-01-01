Adobe تطلق مساعد ذكاء اصطناعي لمساعدة العلامات التجارية

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أعلنت أدوبي أن مساعدها المبتكر المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمنصة AEP متاح الآن للجميع.



وتقول الشركة إن مساعد الذكاء الاصطناعي لديه واجهة محادثة ويمكنه مساعدة المستخدمين في أتمتة المهام ومحاكاة النتائج لأنه مرتبط بمنصة AEP ومخزن الإعلانات وبيانات العملاء وأصول العلامة التجارية وضمانات محتوى المؤسسة.



وعرضت أدوبي مساعد الذكاء الاصطناعي أول مرة في القمة السنوية للشركة في شهر مارس من هذا العام، ويمكنه تقديم رؤى في غضون ثوانٍ وتوليد محتوى مخصص.

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وتقول الشركة إن تطبيقات AEP تتضمن Real-Time Customer Data Platform و Adobe Journey Optimizer و Customer Journey Analytics.ونتيجة لذلك، يسعى مساعد الذكاء الاصطناعي إلى الإجابة عن معظم أسئلة المسوق بخصوص بياناته، وتقديم رؤى في غضون ثوانٍ، وتوليد محتوى مخصص تلقائيًا بناءً على توجيهات المستخدم.وتتضمن بعض الأسئلة التي يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي في AEP الإجابة عنها “كيف يمكنني إنشاء شريحة الجمهور؟” و “ما هي خريطة الهوية؟ وكم مرة تستخدم شريحة الجمهور هذه؟”وتقول أدوبي إن مساعد الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على الاستجابات النصية، بل يمكنه أيضًا المساعدة في إظهار شرائح الجمهور والمساعدة في تحديد العملاء ذوي القيمة العالية والوقت الأمثل لإعادة التفاعل معهم.ويتصل مساعد الذكاء الاصطناعي بمولد تحويل النص إلى صورة المدعوم بالذكاء الاصطناعي Adobe Firefly من أجل توليد رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الويب.ويمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا تقديم رؤى تخمينية بخصوص بيانات العميل استنادًا إلى البيانات التاريخية، ويشمل ذلك تخمين عدد التحويلات المتوقعة من شريحة عميل معينة وحتى التوصية بالإجراءات في رحلة العميل.وأطلقت أدوبي AEP في عام 2019، وتعد بمنزلة خدمة لإدارة تجربة العملاء في الوقت الفعلي مصممة للمؤسسات التي ترغب في استخدام كميات كبيرة من بيانات العملاء عند إنشاء حملات تسويقية وتوعية وترويجية وإعلانية مع استخدام المعيار الجديد في التسويق والإعلان، وهو الاتصالات الشخصية، إذ يتضمن المنتج اسم مستخدم محدد أو معلومات أخرى بما يتوافق مع القوانين والمعايير.وتستخدم مجموعة واسعة من العلامات التجارية AEP، مثل كوكا كولا وماريوت وجنرال موتورز وريال مدريد، على سبيل المثال لا الحصر.