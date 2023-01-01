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92.7 % للطب و86.5 % للهندسة والأسنان 91.9 % |مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى قبل ظهورها بساعات

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تنسيق

تصدرت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 محرك بحث جوجل بعدما أغلقت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني اليوم الجمعة، لتعلن بعدها الوزارة عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2024.

موعد ظهور نتيجة تنسيق الجامعات 2024 المرحلة الأولى
تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا خلال ساعات، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2024
تنسيق الجامعات 2023 ، وقال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إنه بعد تعديل الدرجات سوف تختلف توقعاتنا لمؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2024 نرى ارتقاع في تنسيق كليات القمة متوقعا 92.7 % للطب 86.5 % للهندسة 91.9 % للأسنان أما مؤشرات طب العلاج الطبيعي 90.9%، وتصل كليات الصيدلة 90.1%، كحد أدنى، ارتفاع مؤشرات تنسيق كليات القمة جعل عددا كبيرا من أولياء الأمور والطلاب البحث عن الجامعات الأهلية والخاصة.
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تنسيق الجامعات 2024 .. يمكن للطلاب معرفة توقعات الشعبة العلمية والأدبية من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

مؤشرات أخرى لخبير تربوي لـ تنسيق الجامعات 2024
وحسب التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2024 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2024 توقع الخبير التربوي الدكتور عاصم حجازي :

كلية الطب البشري متوقع 92.4% كحد أدنى

كلية طب الأسنان: الحدود الدنيا من المتوقعة 91.8%،

العلاج الطيعي 91.2%

كلية الصيدلة : 90.8

كلية الهندسة تقف عن 86% كحد أدني

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي 81.5 %.

توقع أيضا الدكتور عاصم حجازي، بوجود أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم في كلية الطب البيطري والتمريض.

المصدر: elbalad

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