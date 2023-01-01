9 سنوات عمر أصغر مرشحة للبكالوريا في فرنسا

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سجلت طفلة معجزة رقما قياسيا جديدا في تاريخ امتحانات البكالوريا في فرنسا، حيث تقدمت لامتحانات هذا العام في سن التاسعة فقط، مما يجعلها أصغر مرشحة في تاريخ الامتحان المرموق.



وأصبحت صاحبة الرقم القياسي في تاريخ هذه الامتحانات التي تتوج المرحلة المدرسية وتؤهل لمرحلة التعليم العالي.



وتسجلت المرشحة الصغيرة في فرع الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وخضعت أخيراً لما يعرف بـ«الاختبارات المحددة» التي تندرج في إطار «التقييم المستمر».

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أما الأكبر سناً بين المرشحين البالغ عددهم 728164 ففي السادسة والسبعين.تحدي فريد من نوعه:تنتمي الطفلة إلى أكاديمية ستراسبورغ وتدرس حاليًا في الصف الثاني الابتدائي، مما يجعلها أصغر سنًا بكثير من أقرانها الذين يقدمون الامتحانات. وبحسب مسؤول في وزارة التربية الوطنية الفرنسية، فقد اختارت الجلوس كمترشحة حرة لامتحان البكالوريا الذي يبدأ في 18 يونيو بامتحان الفلسفة.الاستعدادات المكثفة:ومن أجل الاستعداد الجيد، خضعت مؤخراً لاختبارات موضعية شبيهة بنظام التقييم المستمر، بهدف رفع مستواها وتعزيز قدراتها في المواد التي اختارتها، وهي الرياضيات والفيزياء والكيمياء.مشاركة عالية:وتشير إحصائيات هذه السنة إلى أن 728.164 مرشحا شاركوا في امتحانات البكالوريا، حيث يبلغ أكبر المترشحين 76 سنة في شهادة البكالوريا العامة و 66 سنة في شهادة البكالوريا المهنية.وأنشئت امتحانات البكالوريا بموجب مرسوم صادر في 17 مارس 1808، وأجريت للمرة الأولى عام 1809، في شكل اختبارات شفهية فقط.إثبات القدرات الاستثنائية:قصة الطفل تجسد شجاعة وذكاء غير عاديين، وتثبت أن العقل البشري قادر على تحقيق المستحيل. وتعتبر مشاركتها في امتحانات البكالوريا مصدر إلهام للجميع، وتحفيزا للناس على العمل الجاد والمثابرة لتحقيق أحلامهم مهما كانت صعبة أو مستحيلة.ظاهرة استثنائية:وفي مؤتمر صحفي خاص بنسخة 2024 من امتحان البكالوريا، أوضح إدوارد جيفري المدير العام للتعليم المدرسي في فرنسا، أن أصغر المرشحين يبلغون عادة 12 أو 13 عاما. وفي العام الماضي، كان أصغر مرشح يبلغ من العمر 12 عامًا في أكاديمية فرساي، بينما كان أصغر مرشح لامتحان البكالوريا المهنية يبلغ من العمر 15 عامًا.