9 أطعمة غنية بـ«هرمون السعادة»..لتحسين مزاجك..

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

يؤثر الطعام على الحالة المزاجية من خلال التأثير على كيمياء المخ وإنتاج الهرمونات وصحة الأمعاء، ويعتبر السيروتونين والدوبامين والإندورفين هي ناقلات عصبية وهرمونات رئيسية تتأثر بالطعام.

قد يعجبك أيضا...

ويمكن لنظام غذائي متوازن يحتوي على عناصر غذائية أساسية مثل أحماض أوميجا 3 وفيتامينات ب والمغنيسيوم أن يعزز تنظيم الحالة المزاجية بشكل أفضل، وتلعب ميكروبيوم الأمعاء دورًا مهمًا في الصحة العقلية، ويمكن لبعض الأطعمة مثل البروبيوتيك والفواكه والخضروات الغنية بالألياف أن تؤثر بشكل إيجابي على هذه البكتيريا.كما يلعب السيروتونين دورًا حاسمًا في تنظيم الحالة المزاجية والعاطفة والعديد من الوظائف الجسدية. ووفقًا لدراسة نشرتها المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة ، فإن السيروتونين مسؤول عن الرضا والتفاؤل، ويمكن أن يمنع السيروتونين الاكتئاب.وبحسب ما ذكره موقع healthshots، هناك العديد من الأطعمة التى يمكن أن تحسن الحالة المزاجية.العدسالعدس يمكن أن يجعلك سعيدًا لأنه مصدر جيد للتريبتوفان ويوفر البروتينات والعناصر الغذائية الأساسية، والتريبتوفان هو حمض أميني أساسي لا يمكن لجسم الإنسان إنتاجه ويجب استهلاكه.وتشير دراسة نُشرت في Philosophical Transactions إلى أن مكملات التريبتوفان يمكن أن تزيد من مستويات السيروتونين في الجسم، وهذا بدوره يمكن أن يقلل من المشاجرات ويزيد من الود.الحمصوفقا للدراسة التى نشرت في مجلة Nutrients، يعتبر الحمص من الأطعمة التي تساعد على تحسين الحالة المزاجية، فهو غني بالتريبتوفان كما أنه يحتوي على كمية جيدة من الألياف والبروتين، كما يحتوي الحمص على المغنيسيوم الذي يساعد في وظائف الأعصاب، كما أن السيلينيوم والزنك يساعدان في مكافحة الاكتئاب والقلق.الجبنة القريشالجبنة القريش غنية بالبروتين والتريبتوفان، وتكشف دراسة نُشرت في مجلة Advances in Nutrition أن بروتينات الألبان يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل لأنها غنية بالتريبتوفان.المكسراتالمكسرات مثل اللوز وعين الجمل غنية بالتريبتوفان والدهون الصحية، وتربط دراسة استمرت عشر سنوات، ونُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية ، بين استهلاك المكسرات وانخفاض الإصابة بالاكتئاب بنسبة 23 %.الحليبالحليب ومنتجات الألبان هي أيضًا أطعمة يمكن أن تجعلك سعيدًا لأنها تحتوي على التربتوفان ويمكن تضمينها في نظامك الغذائي، كما تحتوي منتجات الألبان أيضًا على مواد يمكن أن تخفف من أعراض الاكتئاب، وتسمى هذه المواد بيتا كازومورفين ويمكن أن تؤثر على مستقبلات السيروتونين في الدماغ، وفقًا لهذه الدراسة التي نُشرت في Critical Reviews in Food Science and Nutrition .الشوفانالشوفان أيضًا من الأطعمة التي قد تجعلك سعيدًا، فهو غني بالتريبتوفان ويمكن استخدامه في أطباق الإفطار، كما أنه يسهل إنتاج السيروتونين في الجسم، مما يساعدك على البقاء هادئًا وتحسين نومك.البطاطا الحلوةالبطاطا الحلوة مصدر جيد للكربوهيدرات وتحتوي على التربتوفان، وتكشف دراسة نُشرت في مجلة Nutrients أن الكاروتينات ألفا وبيتا كاروتين، والتي توجد بمستويات عالية جدًا في البطاطا الحلوة يمكن أن تساعد في علاج الاكتئاب لدى الشباب.الشوكولاتة الداكنةيمكن تناول الشوكولاتة الداكنة فهي تحتوي على مركبات يمكنها تعزيز مستويات السيروتونين، بالإضافة إلى توفير تأثير محسن للمزاج.كما ذكرت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية أن 85% من الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على الكاكاو تحتوي على البريبايوتكس التي يمكن أن تؤثر على البكتيريا المعوية، وهذا يمكن أن يحسن الحالة العاطفية بسبب الارتباط بين الأمعاء والدماغ.الأفوكادوالأفوكادو مليء بالعناصر الغذائية، فهو غني بفيتامين ب3 وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويساهم في إنتاج السيروتونين، كما ارتبط علميًا بتحسين الحالة المزاجية.