9 أشهر لدى Microsoft لمنع تصعيد معركة مكافحة الاحتكار ضدها فى أوروبا

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توصلت شركة مايكروسوفت إلى تسوية مع مجموعة صناعية مدعومة من قبل مزودي البنية التحتية السحابية الأوروبية، مما أدى إلى تهدئة معركة مكافحة الاحتكار التي كان من الممكن أن تورطها لسنوات وتؤدي إلى غرامات.



ولكن إذا لم تلتزم مايكروسوفت بجانبها من الصفقة في الأشهر التسعة المقبلة، فقد وعدت المجموعة بإحياء شكواها بشأن مكافحة الاحتكار لدى المفوضية الأوروبية.



وافقت مجموعة مقدمي خدمات البنية التحتية السحابية في أوروبا (CISPE) على سحب شكواها المقدمة عام 2022 إلى المفوضية الأوروبية ، حيث اتهمت مايكروسوفت "بإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالنظام البيئي السحابي الأوروبي وحرمان العملاء الأوروبيين من الاختيار في عمليات نشر السحابة الخاصة بهم"، وزعمت في ذلك الوقت أن شروط ترخيص مايكروسوفت "تفاقم الأضرار وتقدم أشكالًا جديدة من الربط والحبس وإزالة الاختيار للعملاء".

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وبموجب شروط الاتفاقية الجديدة، ستسمح مايكروسوفت لمقدمي الخدمات السحابية الأوروبيين بتقديم تطبيقاتها وخدماتها على البنى التحتية السحابية المحلية، وفقًا لـ CISPE. وكانت المجموعة قد اشتكت من أن مايكروسوفت حبست العملاء بشكل غير عادل ودفعت المنافسين بعيدًا من خلال فرض "ضريبة" فعليًا على منتجات مايكروسوفت الشهيرة عند استخدامها خارج خدمة السحابة الخاصة بها، Azure.ومع الإعلان عن الإصدار الجديد من Azure Stack HCI لمقدمي الخدمات السحابية الأوروبيين في الصفقة، سيحصل عملاء مقدمي الخدمات السحابية الآخرين على إمكانية الوصول إلى البنية التحتية لسطح المكتب الافتراضي المستندة إلى Windows 11، وتحديثات الأمان الموسعة المجانية، والترخيص حسب الاستخدام لـ SQL Server.وقالت المجموعة أيضًا إنها ستنشئ مرصدًا سحابيًا أوروبيًا مستقلًا (ECO)، يتألف من مايكروسوفت وبائعي البنية التحتية السحابية في أوروبا وجمعيات العملاء الأوروبية.وسيصدر ECO تقييمات وتقارير وتوصيات منتظمة حول كيفية تنفيذ الاتفاقية، وستدفع مايكروسوفت أيضًا إلى CISPE مبلغًا غير معلن عنه لتغطية تكلفة التقاضي وحملات ترخيص البرامج العادلة على مدار السنوات الثلاث الماضية وذكرت رويترز أن الصفقة بملايين الدولارات.