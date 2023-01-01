8 علاجات فعالة لمنع حكة فروة الرأس...بمكونات طبيعية..

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فى فصل الصيف، تعانى الكثير من الفتيات من مشكلة الحكة والتهيج فى فروة الرأس خاصة مع وجود قشرة الرأس، ويرجع السبب وراء حكة الرأس وتهيجها، كثيرة ومتنوعة فإما يسببها الجفاف أو التعرض المفرط للشمس أو استخدام الشامبو الخاطئ.

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وبحسب ما ذكره موقع healthshots، إليك بعض العلاجات الطبيعية لمنع حكة فروة الرأس:زيت شجرة الشاييتميز زيت شجرة الشاي بخصائصه القوية المضادة للفطريات والبكتيريا والالتهابات، والتي يمكن أن تساعدك في التخلص من حكة فروة الرأس، لذلك يمكنك إضافة بضع قطرات من هذا الزيت العطري إلى الشامبو اليومي الخاص بك أو وضعه مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند.ويمكن أن يعمل ماسك الشعر الذي يحتوي على زيت شجرة الشاي كأحد المكونات أيضًا على عجائب لفروة الرأس المصابة بالحكة.الصباريمكن أن يخفف جل الصبار من حكة فروة الرأس على الفور نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات، ويمكنه تفتيت تراكم الزيوت على فروة الرأس مع الحد من آثار الفطريات، لذلك ضعيه مباشرة على رأسك، أو اصنعي ماسك للشعر باستخدام عصير الليمون أو خل التفاح أو بذور الحلبة أو حتى زيت شجرة الشاي.الليمونالليمون، بسبب طبيعته الحمضية، يمكنه موازنة مستويات الحموضة في شعرك وتقليل أي دهون، فهو يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات يمكنها أن تعمل بشكل فعال ضد القشرة وحكة فروة الرأس، ويمكنك استخدام عصير الليمون المخفف مباشرة على فروة رأسك، أو يمكنك عمل قناع للشعر باستخدام العسل أو اللبن الرائب أو زيت جوز الهند.النيمهذا هو أفضل علاج طبيعي لقشرة الرأس ويمتلك خصائص مضادة للفطريات، ويمكن أن يعطي قوة لبصيلات شعرك ويمنع ظهور قشرة الرأس مرة أخرى.ويمكنك استخدام النيم عن طريق غليه في الماء ووضع السائل على شعرك بعد غسله بالشامبو مما سيمنحك الراحة التي تحتاجها من حكة فروة الرأس. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عمل عجينة من أوراق النيم واستخدامها كماسك للشعر.تجنب استخدام منتجات التصفيفإذا كنت تعانين من حكة فروة الرأس، امتنعي عن استخدام منتجات تصفيف الشعر على شعرك، لأنها قد تؤدي إلى تراكم الرطوبة على شعرك وفروة رأسك، مما يؤدي إلى حكة فروة الرأس.خل التفاحلقد تم استخدام خل التفاح منذ عصور طويلة كعلاج طبيعي لعلاج العديد من المشكلات بما في ذلك حكة فروة الرأس. ووفقًا للمجلة الدولية للأمراض الجلدية ، فإنه قد يعزز خصائصه المضادة للأكسدة والميكروبات.وتوصي مؤسسة الصدفية الوطنية باستخدام نسبة 1:1 من الماء وخل التفاح عدة مرات في الأسبوع. وبعد وضع المحلول، يمكنك شطف فروة رأسك بالماء.زيت جوز الهندوفقًا لمجلة Journal of Cardiovascular Development and Disease ، فإن زيت جوز الهند قد يساعد في تخفيف علامات حكة فروة الرأس.ويحتوي جوز الهند على حوالي 50% من الدهون، وهو حمض اللوريك، وتساعد هذه الدهون المشبعة على امتصاص زيت جوز الهند بشكل أفضل في فروة الرأس، مما يجعله علاجًا فعالًا لحكة فروة الرأس.زيت النعناعوفقًا لدراسة أجريت عام 2016 ، لاحظ 50 شخصًا انخفاضًا كبيرًا في أعراض الحكة بعد تطبيقه على منطقة مصابة بالحكة مرتين يوميًا لمدة أسبوعين.ويمكنك أيضًا تخفيف الزيت بالماء أو أي زيت آخر مثل زيت الزيتون ثم تدليكه في فروة رأسك قبل غسل الشعر بالشامبو.