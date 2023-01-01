8 عادات ذهبية لحياة هضمية صحية



مشاكل الهضم مشاكل الهضم





يعاني عدد كبير من الرجال والنساء والأطفال من مشاكل الهضم وانتفاخ القولون وما لايعرفه كثيرون أن هناك بعض العادات البسيطة التى تساعد فى السيطرة على المشكلة.



ووفقا لما جاء فى موقع medicinenet تتضمن النصائح الأخرى التي يمكنك استخدامها يوميًا لتحسين عملية الهضم ما يلي:

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حاول أن تأكل حوالي خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا وجرب أن تكون مغامرًا واختر ألوانًا وأنواعًا مختلفة، بقدر ما يمكنك العثور عليه.اختاري طرق طهي صحية: استخدم طرق الطهي الرطبة مثل الطبخ أو الطهي بالبخار أو التحمير أو السلق أو الغليان أو الميكروويف عند الطهي و تعتبر هذه الطرق خيارات صحية أكثر من القلي بالزيت والشوي وتأكد دائمًا أيضًا من طهي اللحوم جيدًا لتقليل خطر الملوثات البكتيرية مثل السالمونيلا .تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك: البروبيوتيكهي "بكتيريا صحية" تساعد على منع تطور "البكتيريا غير الصحية" في أمعائك وتنتج البكتيريا الجيدة أيضًا مواد كيميائية تحافظ على عمل الأمعاء بكفاءة.تطوير روتين ففكر في تناول الطعام في نفس الوقت تقريبًا كل يوم و قد تعمل أمعائك بشكل أفضل إذا قمت بتنفيذ جدول زمني لتناول الطعام.حاول تناول أجزاء أصغر تناول الطعام باعتدال يعزز عملية الهضم عن طريق عدم ملء المعدة و الإفراط في تناول الطعام قد يؤدي إلى الارتجاع و قد يعود الطعام الذي تناولته مرة أخرى.الحد من تناول الأطعمة السكرية والدهنية وحاول تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر لتجنب مشاكل الأمعاء والانتفاخ وتلف الجهاز الهضمي بعد تناولها لفترة طويلة وتجنب أيضًا الدهون الحيوانية (مثل جلد الدواجن) ومنتجات الألبان عالية الدسم (مثل الجبن والزبدة).كل بانتظامعند تناول الطعام، تأكد من مضغ الطعام جيدًا قبل بلعه وإن المضغ السليم قد يمنع استهلاك الكثير من الهواء، وبالتالي يساعد جسمك على الشعور بشكل أفضل بما إذا كنت ممتلئًا.السيطرة على التوتر لأنه يمكن أن يجعل من الصعب على جسمك تنفيذ عملية الهضم ولتجنب ذلك وحاول إيجاد طرق صحية لإدارة التوتر لديك لذا فكر في طرق مثل التنفس وممارسة الرياضة والاسترخاء واليقظة.