8 عادات بسيطة لحماية قلبك وعيش حياة صحية



طرق للحفاظ على صحة قلبك طرق للحفاظ على صحة قلبك

قد تجعلك بعض العوامل مثل العوامل الوراثية أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، ولكن أفضل طريقة لتجنب مشاكل القلب هي الحفاظ على صحة قلبك، ومن المهم تناول نظام غذائي صحي للقلب، والحصول على قسط كبير من النوم، وعدم التدخين، والبقاء نشطًا بدنيًا، وفقا لما نشره موقع health.

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ويعتبر نمط الحياة مهمًا للغاية لصحة قلبك: حيث يمكن الوقاية من حوالي 80% من أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تشمل أمراض القلب والسكتة الدماغية.1. لا تدخن أو تستخدم السجائر الإلكترونيةيدرك معظم الناس الآن أن التدخين مرتبط بجميع أنواع المشكلات الصحية الخطيرة، ويتسبب تدخين السجائر في حدوث التهابات ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وتحدث هذه الحالة عندما تتراكم المواد الدهنية في الشرايين، ما يؤدي إلى تضييقها، ويعد تجنب التدخين أمرًا مهمًا للغاية لدرجة أنه أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.2. تناول نظامًا غذائيًا صحيًا للقلبالنظام الغذائي هو جزء لا يتجزأ من نمط الحياة الصحي. يحظى النظام الغذائي المتوسطي بقدر كبير من الاهتمام لتأكيده على الدهون الصحية والمكونات الطازجة. كما توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) باتباع نظام DASH الغذائي باعتباره مفيدًا لصحة القلب.نظام DASH الغذائي هو نظام غذائي يعتمد على أبحاث من المعهد الوطني للقلب والرئة والدم (NHLBI). DASH هو اختصار لـ "الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم"، يعمل هذا النظام الغذائي على خفض ضغط الدم المرتفع وتحسين مستوى الكوليسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.يتبع نظام DASH الغذائي عمومًا العديد من الإرشادات نفسها التي يتبعها النظام الغذائي المتوسطي ولكنه يسمح بتناول المزيد من منتجات الألبان واللحوم.3. احصل على قسط كافٍ من النومتختلف احتياجات كل شخص قليلاً، لكن أغلب البالغين يحتاجون إلى ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم ليلاً، وإذا انخفضت هذه الساعات باستمرار، فقد يؤدي ذلك إلى إصابة قلبك بالأذى. وقد ارتبط قلة النوم بارتفاع ضغط الدم وقد يجعل من الصعب فقدان الوزن.4. حافظ على ضغط دمك في نطاق جيديمكن لمقدم الرعاية الصحية فحصك بحثًا عن أعراض أمراض القلب ومراقبة ضغط الدم لديك في الفحوصات السنوية. إن معرفة ضغط الدم أمر بالغ الأهمية. لا توجد أعراض محددة لارتفاع ضغط الدم ، المعروف طبيًا باسم ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط إلى أمراض القلب.5. الحفاظ على وزن صحيأظهرت الأبحاث أن نقص الوزن، أو انخفاض مؤشر كتلة الجسم (BMI) عن 18.5 كجم/م2، قد يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب.وأشارت دراسة نشرت عام 2021 إلى أن السمنة تساهم بشكل مباشر في عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، واضطرابات النوم، ومرض السكري من النوع 2. كما تؤدي السمنة أيضًا إلى الإصابة بأمراض القلب والوفاة بسبب أمراض القلب بشكل مستقل عن عوامل الخطر الأخرى.6. منع العدوىلقد ثبت أن العدوى البكتيرية والفيروسية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو ومن المهم منع العدوى عن طريق: تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي يلمسها الناس بانتظام، الحفاظ على نظافة الأسنان الجيدة من خلال تنظيف أسنانك بانتظام وزيارة طبيب الأسنان7 - ممارسة التباعد الاجتماعي إذا كنت أنت أو شخص آخر مريضًاتحضير الطعام ومعالجته وفقًا لإرشادات سلامة الغذاءغسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظمالبقاء على اطلاع دائم بالتطعيمات ، مثل تلك التي تحمي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والإنفلونزااستخدام معقم اليدين إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى الصابون والماء8. تقليل التوتريمكن أن يكون الإجهاد المزمن ضارًا على قلبك. كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الخمول والإفراط في تناول الطعام، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول. وكلا الأمرين من عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض القلب.