8 طرق موثوقة لكسب المال على Facebook

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يستخدم أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم Facebook، مع وجود قاعدة مستخدمين ضخمة كهذه، يمكن للأشخاص من جميع أنحاء العالم التواصل بسهولة، ولكن هناك المزيد من فيسبوك أكثر من مجرد موقع للتواصل الاجتماعي.

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تقدم منصة Meta هذه أيضًا فرصة مربحة لأولئك الذين لديهم خبرة كافية للاستفادة من إمكاناتها في الربح. إذا كنت تتساءل عن كيفية كسب المال على Facebook، فستكشف هذه المقالة بعض الأسرار المهمة لمساعدتك في تحقيق دخل إضافي من هذه المنصة.كيفية كسب المال على Facebookمتطلبات الأهلية لكسب المال على Facebook1. معايير وإرشادات المجتمعلبدء كسب المال على Facebook، يجب أن تعزز صفحتك وما تنشره بيئة آمنة ومحترمة لجميع المستخدمين. وهذا يعني عدم وجود خطاب كراهية أو عنف أو محتوى غير لائق.2. سياسات تحقيق الدخل للشركاءلتحقيق الدخل من المحتوى الخاص بك، يجب أن يكون لديك حساب عام على Facebook، وأن تقيم في بلد مؤهل، وأن تتبع إرشادات المجتمع، وأن تشارك المحتوى الأصلي، وأن يكون لديك مشاركة حقيقية، وأن تمتثل لشروط الدفع الخاصة بـ Facebook.3. سياسات تحقيق الدخل من المحتوىيجب أن يخضع المحتوى لقيود أعمق على المحتوى نفسه والتنسيقات التي يتم تقديمه بها. لا يمكنك جني الأموال من الجرائم أو تعاطي المخدرات أو المحتوى الجنسي أو الكراهية أو المحتوى الجرافيكي. كما لا يمكن تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو الثابتة وعروض الشرائح للصور ومقاطع الفيديو المتكررة والإعلانات المضمنة.كيفية كسب المال على Facebookيمكنك جني بعض الأموال الحقيقية على Facebook. على الرغم من أن الأمر يستغرق وقتًا، إلا أن هذه العملية ممتعة.1. الإعلانات أثناء البثالإعلانات أثناء البثالإعلانات أثناء البث عبارة عن إعلانات فيديو قصيرة وموجزة يمكنك إضافتها إلى المحتوى الخاص بك باستخدام ميزة فواصل الإعلانات على Facebook. يمكنك ضبط توقيتها بحيث تصل رسالتك إلى معجبيك المنخرطين في المحتوى الخاص بك على الفور. وهذا يجعل من السهل توليد الإيرادات بناءً على المشاهدات والتفاعل الذي تحصل عليه.ولكن لكي تكون مؤهلاً للإعلانات داخل البث، يجب أن يكون لدى صفحتك 10000 متابع على الأقل، و600000 دقيقة مؤهلة تمت مشاهدتها على مقاطع الفيديو الخاصة بك في آخر ستين يومًا، ونشر خمسة مقاطع فيديو نشطة على الأقل.نصيحة احترافية: لا يجب أن تنتظر شهورًا لتلبية متطلبات الإعلانات داخل البث. اكسب متابعين على Facebook من GetAFollower. سيوفرون لك متابعين أصليين بنسبة 100% مع معدل احتفاظ مرتفع وسيساعدونك على الفور في تلبية متطلبات الأهلية.2. Facebook Marketplaceالطريقة الأكثر مباشرة لكسب المال على Facebook هي البيع على Marketplace. تتيح لك هذه الأداة إنشاء قوائم تعرض منتجاتك وخدماتك، ويمكن لملايين الأشخاص حول العالم وفي منطقتك المحلية أيضًا مشاهدة قوائمك.الميزة بسيطة: قم بتحميل الصور وكتابة الأوصاف وتحديد أسعار المنتجات. يجعل استخدام هذه الطريقة جذب العملاء أمرًا سهلاً. كما أنه يزيد بشكل كبير من فرصك في تحقيق مبيعات ناجحة، مما يؤدي إلى أرباح أعلى من جهودك التجارية.3. متاجر Facebookمتاجر Facebook هي واجهة متجر افتراضية تسمح للشركات بعرض وبيع المنتجات مباشرة على Facebook. يمكن لأي شخص إنشاء واجهة مخصصة حيث يمكن للعملاء تصفح عناصرهم وإتمام عملية الشراء دون مغادرة واجهة Facebook.يخلق هذا تجربة شراء سلسة وواجهة تفاعلية للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط متاجر Facebook بـ Instagram، لذا يمكنك إعادة توجيه الزيارات من جمهور Instagram الخاص بك. يمكن أن يساعد هذا في توسيع نطاق وصولك ومبيعاتك.4. تعاونات العلامة التجاريةيمكن أن يؤدي العمل مع العلامات التجارية الأخرى إلى تعزيز مبيعاتك ودخلك بشكل كبير. يتيح لك الجمع بين جهود التسويق والاستفادة من جمهور كل منكما وإنشاء محتوى برعاية يعرض منتجاتك ومنتجات شريكك.تميل مثل هذه الشراكات إلى توسيع نطاق وصول المحتوى إلى قاعدة مستخدمين أوسع وأكثر تنوعًا. بدوره، يساعدك هذا على جذب عملاء جدد من أماكن مختلفة. كما تؤدي تعاونات العلامة التجارية إلى تحسين الرؤية والثقة.5. مجموعات Facebookتجعل مجموعات Facebook بناء مجتمع مخلص عبر الإنترنت حول اهتمام أو موضوع معين أسهل. بدلاً من محاولة بيع أشياء لأعضائك منذ البداية، ركز على مشاركة المعلومات القيمة في مجال خبرتك لتنمية مجموعات Facebook الخاصة بك.في وقت قصير، سيتعرف عليك الناس باعتبارك الشخص المناسب في مجال تخصصك. بمجرد جذبهم، يمكنك بيع بعض منتجاتك. كما يمكنك مشاركة روابط الشركات التابعة في المجموعة. ستربح المال من خلال العمولات نظرًا لأن لديك جمهورًا كبيرًا ومنخرطًا.6. أضف اشتراكًا مدفوعًابمجرد أن تبدأ المجموعة التي أنشأتها في الظهور بنشاط، يجب أن تفكر في إضافة اشتراكات مدفوعة. إنها تشبه إلى حد كبير رسوم العضوية. تعد اشتراكات المعجبين طريقة فعالة لتحقيق الدخل من المحتوى الخاص بك وتوليد إيرادات متكررة.إنها أيضًا طريقة رائعة لمكافأة معجبيك بمحتوى حصري وخصومات مقابل رسوم شهرية. يحسن هذا النموذج من العلاقة مع متابعيك ويحفزهم على دعم عملك لأن منحهم محتوى حصريًا أو مزايا تجعلهم يشعرون بأنهم مميزون.7. اربح المال من المعجبينهناك طريقة أخرى لكسب المال من معجبيك وهي 8. البث المباشرأخيرًا، يمكنك تحويل البث المباشر إلى مصدر للدخل بسرعة. يتيح لك البث المباشر التفاعل مع المشاهدين في الوقت الفعلي. يساعد ذلك في بناء اتصال أكثر تخصيصًا مع معجبيك وإنشاء مجتمع حولك.وكلما زودت معجبيك بمحتوى مباشر جذاب، زادت احتمالية إنشاء مجموعة من المعجبين الذين يقدرون محتواك ومستعدون لدعمك ماليًا.الأسئلة الشائعةكم عدد المتابعين الذين تحتاجهم لكسب المال على Facebook؟عادةً ما تحتاج إلى 10000 متابع على الأقل لكسب المال على Facebook.كم من المال يمكنك كسبه على Facebook؟لا يوجد حد لما يمكنك كسبه على Facebook. يتم تحديد إمكاناتك في الربح من خلال حجم جمهورك ومستوى المشاركة ومدى فعالية تحقيق الدخل.كم من المال يمكنك كسبه مع 10000 متابع على Facebook؟عندما يكون لديك 10000 متابع، يمكنك كسب ما بين 100 دولار و1000 دولار شهريًا. ومع ذلك، تلعب عوامل أخرى مثل معدل المشاركة والمجال الذي تعمل فيه وطرق تحقيق الدخل دورًا.