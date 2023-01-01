8 سيارات كروس أوفر و SUV تحت المليون جنيه بالسوق المصري

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بعد مرور حوالي 3 شهور على بداية التخفيضات السعرية التي شهدها السوق المصري منذ شهر مارس الماضي، ورغم الطرازات الجديدة التي تم طرحها خلال تلك الفترة، لا تتمتع قائمة أرخص السيارات متعددة الاستخدامات (كروس أوفر وSUV) بنفس الوفرة الموجودة في فئة (السيدان).. فالمتاح حاليًا 8 طرازات فقط تحت سعر مليون جنيه، معظمهم متاح من السابق، باستثناء "تيجو 4 برو" و"?ي چي ?ي U70P بلس" اللتين تم تدشينهما حديثًا، وكذلك "تيجو 7" التي عادت بعد تخفيض سعرها.



1- شيري تيجو 3 (780 ألف جنيه)

تنطلق تيجو 3 المجمعة محليًا كموديل 2024 بسعر 780,000 جنيه، ولا تزال أرخص سيارة كروس أوفر و SUV في السوق المصري.. وتعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 145 حصان وعزم دوران يصل إلى 210 نيوتن، وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك DCT ذي 6 سرعات.



2- جاك JS2 (850 ألف جنيه)

تتوفر الكروس أوفر SUV تحت المدمجة JS2 بفئة واحدة يقدر سعرها بحوالي 849,900 جنيه، وتعتمد منظومة القوة الخاصة بها على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لترًا بإمكانه توليد قوة 113 حصانًا وأقصى عزم دوران 146 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك CVT، بالتالي يتقارب أداؤها ومواصفاتها الفنية إلى حد كبير مع شقيقتها JS3.

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3- شيري تيجو 4 برو (850 ألف جنيه)في الثامن والعشرين من شهر مايو أزاحت شركة "غبور" ستارها عن الكروس أوفر SUV تحت المدمجة "Tiggo 4 Pro" المجمعة محليًا، والتي تنطلق في 3 فئات جميعهم تحت سقف المليون جنيه.• الفئة الأولى Comfort بسعر 850,000 جنيه• الفئة الثانية Luxury بسعر 925,000 جنيه• الفئة الثالثة Turbo بسعر 999,000 جنيهتتوفر السيارة باختيارين لمنظومة القوة؛ الأول يعتمد على محرك بنزين تنفس طبيعي سعته 1.5 لترًا بقوة 111 حصان وأقصى عزم دوران 138 نيوتن متر.. والثاني بسعة 1.5 لترًا أيضًا ولكنه مزود بشاحن تيربو وتصل قوته إلى 145 حصان وأقصى عزم دوران 210 نيوتن متر.. وكلا المحركين يتصل بناقل حركة CVT.4- چيلي GX3 برو (860 ألف جنيه)تنطلق الكروس أوفر SUV تحت المدمجة "جيلي GX3 Pro" بفئة واحدة كان آخر سعر لها 860,000 جنيه.. أما عن منظومة القوة الخاصة بها فتعتمد على محرك DVVT سعة 1.5 لتر يولد 103 حصانًا و 140 نيوتن متر عند 5,500 لفة في الدقيقة، مع ناقل حركة CVT بثماني سرعات.5- إم جي ZS (975 ألف جنيه)انضمت فئتا الكروس أوفر SUV تحت المدمجة "ZS" لهذه القائمة من بعد تخفيض أسعارهما وهما كالتالي:• الفئة Comfort بسعر 975,000 جنيه• الفئة Comfort - Accessorized بسعر 1,000,000 جنيهتعتمد السيارة على محرك سعته 1.5 لترًا تنطلق منه قوة حصانية قدرها 119 حصان وحد أقصى لعزم الدوران 150 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 4 سرعات.6- شيري تيجو 7 (950 ألف جنيه)تتوفر السيارة في فئتين ولكن تنتمي الأولى فقط لهذه القائمة وسعرها 950,000 جنيه. وتعتمد منظومة القوة على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 145 حصان وعزم دوران يصل إلى 210 نيوتن، وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك DCT ذي 6 سرعات.7- ساو إيست DX5 (950 ألف جنيه)تنطلق السيارة الـ SUV المدمجة في فئة واحدة هي Topline وسعرها 950,000 جنيه.. أما محركها فسعته 1.5 لترًا بقوة 156 حصان وأقصى عزم دوران 225 نيوتن متر، وتنتنقل قوة المحرك إلى العجلات عن طريق ناقل حركة CVT من 8 سرعات.8-في جي في U70P بلس (مليون جنيه)في الثاني من شهر يونيو الجاري تم الكشف عن السيارة الكروس أوفر SUV متوسطة الحجم U70P Plus للمرة الأولى في السوق المصري، والتي تنطلق تحت علامة VGV الصينية بفئة واحدة يقدر سعرها بحوالي 999,900 جنيه.. أما منظومة قوتها فمكونة من محرك سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 156 حصان مع أقصى عزم دوران 215 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك Steptronic من 6 سرعات.