8 خضراوات غنية بالبروتين تعزز نمو وبناء العضلات

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لا يقتصر بناء العضلات على التدريب في صالة الألعاب الرياضية ورفع الأثقال وتناول المزيد من اللحوم ومنتجات الألبان، بل يتطلب تناول العناصر الغذائية الصحيحة والسليمة، وفي حين ترتبط اللحوم والمكملات الغذائية الغنية بالبروتين عادةً بنمو العضلات، يمكن للخضراوات أيضًا أن تلعب دورًا حاسمًا في عملية بناء العضلات، حسبما أفاد موقع "Healthline".



وفيما يلى 8 خضراوات مغذية وغنية بالبروتين يمكن إضافتها لنظامك الغذائي لتعزيز بناء العضلات:



البروكلى

البروكلي هو نبات قوي مغذي للغاية وعالي المحتوى من البروتين، كما يحتوي على كمية كبيرة من الألياف وفيتامين C وK وحمض الفوليك، مما يساعد في إنتاج الكولاجين لإصلاح العضلات أو تعافيها.

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السبانخالسبانخ نبات أخضر مورق غني بالعناصر الغذائية، ويعتبر غذاءً خارقًا نظرًا لطبيعته المغذية للغاية، ويحتوي على كمية كبيرة من البروتين وهو غني أيضًا بالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، وهو أمر ضروري لعمل العضلات وإصلاحها بشكل صحيح.البسلةالبسلة الطازجة هي مصدر قوي للعناصر الغذائية، فهى غنية بالبروتين إلى جانب الألياف والفيتامينات مثل C والحديد والمغنيسيوم، ويمكن تضمينها في نظامك الغذائي لتعزيز بناء العضلات.الفطر (عيش الغراب)يحتوي الفطر أو عيش الغراب على نسبة جيدة من البروتين، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والألياف وبعض المعادن الأساسية، ويدعم نمو العضلات وإصلاحها.فول الصويا الأخضرفول الصويا الأخضر الصغير الذي يتم حصاده قبل نضجه يعتبر مصدرًا رائعًا للبروتين، كما أنه غني ببعض العناصر الغذائية الأساسية مثل حمض الفوليك وفيتامين K والألياف، بما يعزز من تعافي العضلات ونموها.الكرنبنبات أخضر غني بالبروتينات ومضادات الأكسدة، كما أنه مليء بفيتامين A وC وK يساعد في الحفاظ على صحة العضلات وتعزيز جهاز المناعة.الملفوفيحتوي الملفوف على نسبة معتدلة من البروتينات بالإضافة إلى أنه غني بالألياف وفيتامين C وK وحمض الفوليك، الكالسيوم، المغنيسيوم، حيث يساعد تضمين الملفوف في النظام الغذائي في الحفاظ على الصحة العامة ووظيفة العضلات.الباميةعند تضمينها في نظام غذائي متوازن، فإن البامية، تعتبر نبات كثيف المغذيات قد يساعد في نمو العضلات، وتعد البامية خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يريدون تحفيز نمو العضلات مع الحفاظ على جسم نحيف لأنها منخفضة الدهون والسعرات الحرارية، حيث يساعد مستوى البروتين المعتدل فيها على الحفاظ على العضلات وإعادة بنائها، كما أن محتواها من الكربوهيدرات يمنح جسمك الطاقة اللازمة بجانب محتواها من الألياف الذى يساعد على تحسين الهضم ودعم الصحة، كما أنها غنية بفيتامين A وC وK وحمض الفوليك، الكالسيوم والمغنيسيوم.