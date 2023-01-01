8 أعراض مميتة للتسمم بـ "سمكة الأرنب"..بعد تحذير وزارة الصحة..



سمكة الأرنب سمكة الأرنب

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من صيد أو تناول سمكة الأرنب القراض السامة، لأنها تسبب الوفاة، وكشفت الوزارة أنها سمكة سامة تؤدي إلى الوفاة، وليس لسمها مصل للشفاء حتى الآن وتعرف بالسمكة الأشد فتكًا بالعالم.



هذا وأكدت وزارة الصحة، أن السمكة إسمها الأصلي قراض بسبب أسنانها الحادة المدببة وتعرف بالسمكة الأرنب أو النفيخة ولونها رمادي لانها تنتفخ حينما تشعر بالخوف.



سمكة الأرنب تؤدي لارتخاء العضلات والمفاصل والصداع، والغثيان، وضيق في التنفس وتنميل الأطراف والشفاه

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اسم السمكة العلمي هو سمكة الأرنب (Rabbitfishes)، وتعرف أيضا بالقراض بسبب أسنانها الحادة المدببة، والنفيخة لأنها تنفخ حينما تشعر بالخوف، وذلك وفقا لفيديو نشرته وزارة الصحة والسكان المصرية على حسابها في تويتر.ووفقا للفاو، تشمل أسماك الأرنب 28 نوعا تنتمي إلى جنس السيجانيات (Siganus)، وتتوزع عبر المحيطين الهندي والهادي من البحر الأحمر والخليج إلى بولينيزيا، ومن اليابان إلى جنوب أستراليا.ما خطورتها؟قالت وزارة الصحة والسكان المصرية إن سمكة الأرنب تتميز بجلدها الرمادي، وحذرت المواطنين من تناولها أو صيدها، وقالت إنها سمكة سامة تؤدي إلى الوفاة، وليس للسم مصل للشفاء، وتعرف بالسمكة الأشد فتكا في العالم.ما سبب خطورة سمكة الأرنب؟تحتوي هذه السمكة على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والنخاع والكبد واللحم.ما السم الذي تنتجه؟السم الموجود في هذه السمكة هو سم "تيترودوتوكسين" (Tetrodotoxin)، وليس له مصل للشفاء حتى الآن.أين تعيش؟توجد في البحر الأحمر والمحيطات، ووصلت إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس.على ماذا تتغذى؟تتغذى هذه السمكة على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة.ما أعراض التسمم؟قالت وزارة الصحة والسكان المصرية إنه عند تناول هذه السمكة تبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال 20 دقيقة إلى ساعة، وقد يتأخر ظهور الأعراض إلى يومين، وقد يتسبب سمها في الوفاة خلال 6 إلى 8 ساعات.وتشمل أعراض التسمم:1- آلاما في البطن2- الغثيان3- القيء4- الإسهال4- ضعف وشلل العضلات5- انخفاض ضغط الدم6- انخفاض معدل ضربات القلب7- تنميل الجسم8- ضيقا في التنفسقد يصل الأمر إلى الشلل أو الغيبوبة