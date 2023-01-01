8 أحجار كريمة هتخليك مبسوط وتخلصك من التوتر.. حجر الشمس أبرزها



أحجار كريمة أحجار كريمة

يعتقد الكثيرون أن الأحجار الكريمة تحمل طاقات إيجابية يمكنها أن تؤثر على حياتنا بطرق مختلفة، بما في ذلك جلب السعادة والبهجة، إليك بعض الأحجار الكريمة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسعادة والطاقة الإيجابية وفقًا لما جاء في موقع museandmoonstone

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حجر البيريتيعتبر البيريت حجرًا ممتازًا لـ تحفيزالشعور بالسعادة والبهجة ويقال إنه يساعد على التخلص من الطاقة السلبية ويجلب التفاؤل والأمل، ويرتبط بالنجاح والرخاء والوفرة.حجر الشمسيُعرف حجر الشمس بقدرته على تعزيز الثقة بالنفس والشجاعة كما أنه يساعد على تحسين الحالة المزاجية وتنشيط الطاقة، فهو بمثابة بلورة مشعة يمكنها أن تساعد في بث الدفء والإيجابية والسعادة .حجر سترينيعتبر السترين حجرًا مشمسًا يجلب الدفء والبهجة يقال إنه يحفز الطاقة الإيجابية ويجذب الثروة والوفرة، ويساعد في التخلص من مشاعر التوتر والإرهاق، و يعزيز مشاعر الفرح والسعادة ويساعد على رؤية الجانب المشرق من الحياة.حجر عين النمريعزز عين النمر الحماية والشجاعة ويمنح الشعور بالثقة والاستقرار كما أنه يساعد على التخلص من الطاقة السلبية ويجلب التوازن والشعور بالفرح.حجر الكالسيت البرتقالىيعتبر الكالسيت البرتقالي حجرًا قويًا للتخلص من الطاقة السلبية ويجلب الوضوح والتركيز كما أنه يساعد على تحسين الحالة المزاجية وتخفيف التوتر ويساعد في زيادة الثقة بالنفس .حجر السيلينيتيشتهر حجرالسيلينيت بقدرته على جذب طاقة السعادة والرفاهية وتوفير طاقة كبيرة من الفرح والسعادة، أيضًا قادر على التخلص من الطاقة السلبية.حجر يوناكيت:يعد حجراليوناكيت مزيجًا من الأخضر والوردي، ويستخدم غالبًا في الشفاء العاطفي وتحقيق والتوازن و التخلص من الصدمات القديمة وقادر على جذب طاقة السعد.حجر زهرة العقيق :حجر زهرة العقيق هو بلورة تشع طاقة من السحر والجمال الخالص والأمل والسعادة يشبه الزهور البرية، ويدور حول النمو والفرح والسلام الداخلي كل ما تحتاجه لتشعر بالسعادة والرضا حقًا.