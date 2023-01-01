71 مليار دولار عائدات أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في 2024

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يتوقع محللو وخبراء التكنولوجيا، نموًا قويًا في سوق أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.



وتشير أحدث توقعات مؤسسة جارتنر العالمية لأبحاث السوق، إلى أن عائدات أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي ستصل إلى 71 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 33% عن عام 2023.



ويُعزى هذا النمو القوي إلى الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي، والتي تتطلب شرائح إلكترونية عالية الأداء.

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ومن المتوقع أن يكون لنمو الذكاء الاصطناعي التوليدي تأثير خاص على سوق أشباه الموصلات، حيث تُستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء محتوى جديد، مثل النصوص والصور، مما يتطلب قدرة معالجة كبيرة، وهذا بدوره يدفع الطلب على مسرعات الذكاء الاصطناعي، وهي شرائح إلكترونية مصممة خصيصًا لتسريع مهام الذكاء الاصطناعي.كما ويتوقع محللو جارتنر، أن تبلغ القيمة الإجمالية لمسرعات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المخدمات 21 مليار دولار أمريكي في عام 2024، لترتفع لاحقًا إلى 33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.اقرأ أيضا | خبير أمن معلومات: «شات جي بي تي» أحدث نقلة نوعية في التكنولوجياوبشكل عام، يوفر سوق أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي فرصًا كبيرة للنمو في السنوات القادمة، مدفوعًا بالطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن يستمر السوق في النمو بمعدل سريع في السنوات القادمة.هذا ومن المتوقع أيضا وفقا للمحللين، أن تسجل إيرادات الشرائح الإلكترونية الخاصة بالذكاء الاصطناعي من إلكترونيات الحوسبة، الحصة الأعلى في قطاع المعدات الإلكترونية، فمن المتوقع أن تصل إيرادات الشرائح الإلكترونية الخاصة بالذكاء الاصطناعي من إلكترونيات الحوسبة إلى 33.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024 والتي ستشكل 47% من إجمالي إيرادات أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.أيضا من المتوقع، أن تصل إيرادات الشرائح الإلكترونية الخاصة بالذكاء الاصطناعي من إلكترونيات السيارات إلى 7.1 مليار دولار أمريكي، ومن إلكترونيات المستهلك إلى 1.8 مليار دولار أمريكي وذلك في عام 2024.