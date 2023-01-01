7 وجبات تكون سامة حال إعادة تسخينها..البطاطس من بينها..

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يميل كثيرون إلى إعادة تناول أطعمة سبق وأن أكلوا جزءا منها، بما يدفعهم إلى إعادة تسخين الوجبات في أيام أخرى.



وبرغم القيمة الغذائية العالية لبعض الأطعمة، فإن إعادة تسخينها يفقدها قيمتها بل ويحولها إلى مادة مشبعة بالسموم التي تعكس آثارًا سلبية على الصحة.



وفيما يلي 7 أطعمة تكون سامة حال إعادة تسخينها، بحسب ما ذكرته مجلة «وومن دايلي».

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7. البطاطسالبطاطس مليئة بالفوائد الغذائية، ولكن إعادة تسخينها يفقدها تلك الفوائد، ويحولها إلى سموم، ولذا ينبغي تناولها طازجة.6. اللحومإعادة تسخين اللحوم يغير في تركيب المواد البروتينية الموجودة داخلها، ولذا إن كان ثمة ضرورة لإعادة تسخينها فينبغي أن يكون التسخين على درجة حرارة متوسطة.5. السبانخالسبانخ من الأطعمة الغنية بالنترات، ولكن تلك النترات تتحول إلى نيتريت، عند تسخين السبانخ، والمعروف أن النيتريت يتسبب في العديد من الأمراض، أخطرها السرطان، ولهذا ينصح الأطباء بتناول السبانخ طازجة.4. اللفتاللفت أيضًا غني بالنترات، ولذا لا ينبغي إعادة تسخينه، وإن لزم تناوله بعد فترة طويلة من إعداده فلابد من تناوله بارداً وعدم تسخينه مجددًا، وإلا تحولت النترات لنيتريت.3. الكرفسيحتوي الكرفس على النتيتريت أيضًا ولهذا ينبغي تناوله طازج وعدم الإفراط في إعادة تسخينه.2. البيضالبيض من الأطعمة التي تمثل خطورة كبيرة على الصحة لو أعيد تسخينها وعرضت لدرجة حرارة مرتفعة، ولهذا ينبغي تناوله فور إعداده، او تناوله باردًا، وإلا تحولت قيمته الغذائية إلى سموم تهلك الصحة على المدى الطويل.1. المشرومأفضل طرق تناول المشروم فور إعداده، أو باردًا، وإلا تسبب في مشاكل هضمية مزمنة.