7 نصائح هامه للحفاظ على بطارية اللابتوب في الجو الحر.. احذر هذه العادات



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

استخدام اللابتوب لفترات طويلة على مدار اليوم يتسبب في رفع حرارته، ويزداد الأمر سوءًا خلال الطقس الحار، إذ تتعرض البطارية للتلف ويصبح من الصعب التنقل به بعيدا عن مقبس الكهرباء لتزويده بالطاقة اللازمة لتشغيله، وفي السطور التالية نقدم بعض النصائح للحفاظ على بطارية اللابتوب وإطالة عمرها.



كيفية الحفاظ على بطارية اللابتوب

البطارية عنصر أساسي في جهاز اللابتوب ينبغي الاهتمام به لتجنب أي أضرار محتملة أو اختلافات في أداء الجهاز، خاصةً أنه دونها سيتحول إلى جهاز كمبيوتر ثابت، وبحسب مجلة «PC mag» يمكن الحفاظ على بطارية اللابتوب المصنوعة من الليثيوم عن طريق التعليمات التالية:



1. ضبط إعدادات البطارية

التوجه إلى إعدادات الطاقة في اللابتوب للتعرف على كيفية عمل البطارية والإجراءات التي يمكن اتخاذها للحفاظ عليها مثل وضع «السبات» إذ ينبغي أن يدخل اللابتوب في ذلك الوضع قبل نفاد البطارية بشكل كامل، وعندما لا تستخدم الجهاز لفترة من الوقت ثم العودة إلى استئناف بعض الأعمال.

قد يعجبك أيضا...

2. منع تفريغ الشحن بالكاملمن العادات الخاطئة التي يتبعها البعض هي ترك شحن البطارية يصل إلى الصفر قبل إعادة شحنها مرة أخرى؛ الأمر الذي يقلل من عمرها الافتراضي؛ وذلك لأن بطاريات أجهزة الكمبيوتر المحمولة مصممة لتكون قادرة على تحمل دورات الشحن المتكررة ولكن نظرًا لأن تلك البطاريات لديها عدد محدود من دورات تفريغ الشحن، فإن تفريغها الكامل يسبب تلفها بشكل أسرع.3. الحفاظ على درجة حرارة البطاريةمثلما يؤثر علينا الطقس الحار، تتأثر الأجهزة الإلكترونية بالحرارة المرتفعة وبالتحديد بطاريتها، إذ تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في أن يعمل اللابتوب بطاقة أكبر من المعتاد، ما يؤدي إلى استنزاف الجهد الكهربائي للبطارية بشكل أسرع، وبالتالي يُنصح بتجنب استخدام الجهاز في درجات الحرارة المرتفعة للحفاظ على عمر البطارية.4. إغلاق المميزات التي لا تحتاجهاتوجد بعض الإجراءات اليدوية التي يمكن القيام بها لتوفير الطاقة والحفاظ على شحن البطارية لمدة أطول، ومنها غلق الزر الخاص بـ«البلوتوث» و«الواي فاي» في حال عدم الحاجة إليها مع تقليل الإضاءة وتعطيل إضاءة لوحة المفاتيح.5. إيقاف التطبيقات في الخلفيةتشغيل العديد من التطبيقات دون استخدامها، يعمل على التهام شحن البطارية بسرعة أكبر، وهو ما يقلل من عمرها الافتراضي، لذلك يُنصح بإيقاف تشغيل التطبيقات التي تعمل في الخلفية.6. إيقاف تشغيل اللابتوب عند ارتفاع حرارتهإذا استمرت مروحة الجهاز في العمل لعدة دقائق مستمرة مع ارتفاع درجة حرارة الجو، يكون ذلك نتيجة زيادة التفاعلات الكهروكيميائية داخل البطارية والتي ينتج عنها مزيد من الطاقة التي لا يمكن استخدامها أو توجيهها بأمان ولهذا السبب تزداد حرارة اللابتوب مسببة تلف الجزء الداخلي من البطارية، فعلى الرغم من متانتها لا تتحمل بطاريات الليثيوم الحرارة الشديدة الصادرة من وحدة المعالجة المركزية أو معالج الرسومات أو حرارة الجو، وبالتالي يصبح التصرف الأمثل هو إيقاف تشغيل الجهاز وتركه فترة حتى يبرد.7. الشحن المنتظمينبغي ألا تنتظر انخفاض نسبة شحن البطارية إلى ما دون 20% لتجنب إتلافها، مع عدم الاحتفاظ بنسبة شحن 100% لمدة طويلة تصل إلى أيام، بل ينبغي عدم شحن البطارية بالكامل إلا في وقت الحاجة إلى استخدام اللابتوب.