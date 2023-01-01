7 نصائح هامه لحفاظ الطفل على نظافته الشخصية بالمدرسة.. احرص عليها



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه



النظافة الشخصية من أهم العادات التي يجب غرسها في الأطفال منذ الصغر؛ إذ تساهم بشكل كبير في صحة الطفل النفسية والجسدية، وتعزز ثقته بنفسه، وفي ظل زحمة اليوم الدراسي، قد ينسى الأطفال بعض جوانب النظافة الشخصية، لذلك يجب على الأهل والمعلمين تذكيرهم بأهميتها وتقديم النصائح اللازمة لهم.

قد يعجبك أيضا...

نصائح للحفاظ على النظافة الشخصية في المدرسةوحسبما ورد على صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإنه يمكن تعليم الطفل اتباع العادات التالية للحفاظ على نظافته الشخصية خلال يومه الدراسي:غسل الأيدي بانتظام: يجب غسل الأيدي بالماء والصابون جيدًا قبل الأكل وبعد استخدام الحمام وبعد العودة من اللعب، فهذه من أهم طرق الوقاية من الأمراض المعدية.الاهتمام بنظافة الأسنان: يجب على الطفل تنظيف أسنانه بالفرشاة والمعجون مرتين يوميًا على الأقل، وتشجيعه على استخدام الخيط الدنتي.قص الأظافر بانتظام: الأظافر الطويلة تجمع الأتربة والجراثيم، لذلك يجب قصها بانتظام وتنظيفها جيدًا.استخدام منديل ورقي: يجب على الطفل استخدام منديل ورقي عند العطس أو السعال، والتخلص منه في سلة المهملات مباشرة.ارتداء ملابس نظيفة يوميًا: يجب التأكد من أن الطفل يرتدي ملابس نظيفة يوميًا، وتغيير ملابسه الداخلية بشكل منتظم.الحفاظ على نظافة الحذاء: يجب على الطفل تنظيف حذائه بانتظام، خاصة إذا كان يلعب في الخارج.الاستحمام بانتظام: يجب على الطفل الاستحمام يوميًا أو كل يومين باستخدام صابون مناسب لعمره.