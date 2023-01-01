آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

7 نصائح هامه لحفاظ الطفل على نظافته الشخصية بالمدرسة.. احرص عليها

آخر الأخباراخبار منوعة › 7 نصائح هامه لحفاظ الطفل على نظافته الشخصية بالمدرسة.. احرص عليها

صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه


النظافة الشخصية من أهم العادات التي يجب غرسها في الأطفال منذ الصغر؛ إذ تساهم بشكل كبير في صحة الطفل النفسية والجسدية، وتعزز ثقته بنفسه، وفي ظل زحمة اليوم الدراسي، قد ينسى الأطفال بعض جوانب النظافة الشخصية، لذلك يجب على الأهل والمعلمين تذكيرهم بأهميتها وتقديم النصائح اللازمة لهم.


نصائح للحفاظ على النظافة الشخصية في المدرسة
وحسبما ورد على صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإنه يمكن تعليم الطفل اتباع العادات التالية للحفاظ على نظافته الشخصية خلال يومه الدراسي:

غسل الأيدي بانتظام: يجب غسل الأيدي بالماء والصابون جيدًا قبل الأكل وبعد استخدام الحمام وبعد العودة من اللعب، فهذه من أهم طرق الوقاية من الأمراض المعدية.
الاهتمام بنظافة الأسنان: يجب على الطفل تنظيف أسنانه بالفرشاة والمعجون مرتين يوميًا على الأقل، وتشجيعه على استخدام الخيط الدنتي.
قص الأظافر بانتظام: الأظافر الطويلة تجمع الأتربة والجراثيم، لذلك يجب قصها بانتظام وتنظيفها جيدًا.
استخدام منديل ورقي: يجب على الطفل استخدام منديل ورقي عند العطس أو السعال، والتخلص منه في سلة المهملات مباشرة.
ارتداء ملابس نظيفة يوميًا: يجب التأكد من أن الطفل يرتدي ملابس نظيفة يوميًا، وتغيير ملابسه الداخلية بشكل منتظم.
الحفاظ على نظافة الحذاء: يجب على الطفل تنظيف حذائه بانتظام، خاصة إذا كان يلعب في الخارج.
الاستحمام بانتظام: يجب على الطفل الاستحمام يوميًا أو كل يومين باستخدام صابون مناسب لعمره.

المصدر: الوطن

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 7 نصائح هامه لحفاظ الطفل على نظافته الشخصية بالمدرسة.. احرص عليها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
81896

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام