7 نصائح مهمه هتساعدك فى تنظيم مطبخك قبل عيد الأضحى

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من بين جميع غرف المنزل يمكن أن يكون المطبخ من أصعب الغرف التي يمكن ترتيبها نظرًا لأن المطابخ هي محور معظم المنازل فمن السهل أن تتراكم الفوضى بمرور الوقت، ولكن إذا كنتِ مستعدة لهذه المهمة قبل حلول عيد الأضحى فقد يكون تنظيف مطبخك أمرًا سهلاً، لذلك تعرفي على أفضل النصائح لترتيب مطبخك قبل العيد وفقًا لموقع "thespurce".





- تحديد أهداف التفكيك



إذا كنتِ ترغبين في تنظيم مطبخك جيدًا فيجب عليكِ أولاً تقييم المساحة ووضع خطة للترتيب، وكوني على إطلاع على مناطق المشاكل التي تحتاج إلى معالجة مثل الأدراج أو أسطح المطبخ الضيقة، وبعد ذلك حددي أهدافك، والتى يمكن أن تكون توفير مساحة أكبر، أو تقليل الفوضى، مهما كانت أهدافك الرئيسية فإن تحديدها يمكن أن يساعدك في الحفاظ على تركيزك خلال عملية التنظيم.





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- استخدام الصناديق للاحتفاظ أو التبرع بهااستخدمي الصناديق لفرز الفوضى مع وضع ثلاثة أهداف في الاعتبار: الاحتفاظ، أو التبرع، أو البيع، والرمي، وامنحي نفسك بضع ساعات لتصفح كل منطقة في مطبخك وتحديد ما تريدين الاحتفاظ به والتبرع به وبيعه والتخلص منه، بعد ذلك قومي بنقل الصناديق المتبرعة بها أو بيعها ورميها خارج المطبخ إلى صناديق جديدة أو أكياس قمامة على التوالي، وقومي بمراجعة العناصر التي تخططين للاحتفاظ بها وتأكدي من العثور عليها في المطبخ أو في أي مكان آخر بالمنزل.- التفكيك حسب القسمإذا كانت فكرة تنظيم مطبخك مرهقة يكون البدء بتنظيف جزء صغير ونظفي قسمًا يلو الآخر سواء كان ذلك درجًا أو مخزنًا أو خزانة، وسيساعدك هذا النهج على الاستمرار في التركيز وجعل العملية أكثر قابلية للإدارة، وتذكري أن تأخذين فترات راحة إذا كنتِ بحاجة إلى ذلك، وفي كل قسم قومي بإزالة جميع العناصر حتى تتمكنين من البدء بمساحة خالية مما يسهل تنظيم المطبخ.- التخلص من المضاعفاتمع مرور الوقت قد يكون من السهل جمع نسخ مكررة من الأواني، وإضافات الوجبات الجاهزة، وجميع أنواع أدوات المطبخ ولكن إذا كنتِ تريدين حقًا إحراز تقدم في تنظيم الفوضى فإن التخلص من المضاعفات هو أحد أسهل الطرق للقيام بذلك، واسألي نفسك الأسئلة المهمة على سبيل المثال إذا كنتِ لا تستضيفين ضيوفك كثيرًا فهل من الضروري حقًا أن يكون لديكِ العديد من أطباق التقديم؟ واحتفظي بما تحتاجينه وتخلصي من الباقي.- تنظيف مساحة العداديمكن أن تكون أسطح العمل المزدحمة أحد المصادر الرئيسية للفوضى في المطبخ، واحتفظي فقط بالأساسيات على المنضدة مثل الأجهزة أو الأدوات المستخدمة بشكل متكرر، أما بالنسبة للأشياء التي لا تستخدمينها يوميًا مثل الخلاطات القائمة قومي بتخزينها بعيدًا في خزائن أو أرفف بدلاً من وضعها على المنضدة.- نقل العناصر الموسميةيمكن أن تشغل العناصر الموسمية أيضًا مساحة كبيرة في المطبخ، فكري في أدوات تقطيع الديك الرومي، و الأواني الفخارية، لا تدعي هذه العناصر تشغل مساحة قيمة في مطبخك طوال العام، بدلاً من ذلك قومي بإزالة أي من هذه العناصر التي لم تستخدمينها، وبالنسبة للعناصر الموسمية التي تريدين الاحتفاظ بها قومي بتخزينها في مساحة أخرى في منزلك أو على رف مرتفع في المطبخ، هذا النهج يبقي مطبخك مرتبًا ويضمن أنه مملوء فقط بالعناصر ذات الصلة بالموسم الحالي أو احتياجاتك.- التنظيف بشكل منتظمبمجرد الانتهاء من تنظيم مطبخك فمن المهم تنظيف المساحة بانتظام للحفاظ عليها، فإن هذه الخطوة ضرورية لمنع تراكم الفوضى مرة أخرى، واقضي بضع دقائق كل يوم أو أسبوع في إعادة الأشياء إلى مكانها وترتيبها حسب الحاجة.