7 أشياء أعلنت عنها Google تستحق مراقبتها عن كثب

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اختتم مؤتمر المطورين الرئيسي لشركة جوجل المسمى I/O للتو بقفزات مثيرة للاهتمام حول كيفية تخطيط عملاق التكنولوجيا الكبير لتغيير العالم، فيما يلي أهم 7 أشياء تعلمناها من Google في I/O 2024.



تقوم Google بإدخال الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب منتجاتها وخدماتها تقريبًاكان حدث Google I/O إلى حد كبير بمثابة فرصة لها لعرض قضيتها أمام المطورين - وبدرجة أقل المستهلكين - حول سبب تفوق ذكاءها الاصطناعي على منافسيها Microsoft وOpenAI.



لقد ظهر الذكاء الاصطناعي من Google، المسمى Gemini، بشكل بارز في مؤتمر I/O وهو الآن متاح للمطورين في جميع أنحاء العالم.

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وبحسب المؤتمر، أصبح Gemini الآن قادرًا على سحب المعلومات من النصوص والصور والصوت وصفحات الويب ومقاطع الفيديو المباشرة من كاميرا هاتفك، وهو قادر على تجميع المعلومات التي يتلقاها والإجابة على الأسئلة التي قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. إليك ما تبدو عليه تحسينات الجوزاء في الممارسة العملية.1. يمكن أن يؤدي الكشف عن الاحتيال في المكالمات الهاتفية إلى Android إلى تعريض خصوصيتك للخطرعرضت شركة جوجل عرضًا توضيحيًا لميزة الكشف عن الاحتيال في المكالمات الهاتفية، والتي تقول الشركة إنها ستأتي إلى الإصدار المستقبلي من نظام التشغيل Android. كيف يعمل هو ثوري ومثير للقلق. ستقوم هذه الميزة بفحص المكالمات الصوتية فور حدوثها في الوقت الفعلي، وهي تثير بالفعل مخاوف هائلة تتعلق بالخصوصية.سيكون الأمر مثل السماح لشركات التكنولوجيا الكبرى بالتنصت على مكالماتك الهاتفية ومراقبتها بدلاً من الأخ الأكبر. وكانت شركة آبل قد خططت لميزة مماثلة على نظام التشغيل iOS في عام 2021 لكنها تخلت عنها بعد رد فعل عنيف من المدافعين عن الخصوصية. وتتعرض شركة جوجل لضغوط مماثلة، حيث يشعر المدافعون عن الخصوصية بالقلق من أن الشركة المشهورة بجمع البيانات الشخصية والاستفادة منها قد تسيء قريبًا استخدام تقنية المسح الصوتي المدعومة بالذكاء الاصطناعي.2. سيسمح خيار "اسأل الصور" للذكاء الاصطناعي بمساعدتك في التعرف على أشياء محددة في الصوركشفت جوجل النقاب عن ميزة جديدة تسمى Ask Photos، حيث يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من Gemini البحث عن صورهم وتقديم نتائج دقيقة. أحد الأمثلة التي تم عرضها هو استخدام Gemini لتحديد موقع صور سيارتك في ألبوم الصور الخاص بك عن طريق إخبارها برقم لوحة الترخيص الخاصة بك.3. يأتي زر الذكاء الاصطناعي إلى العديد من أدوات الإنتاجية الأكثر شيوعًا في Googleصورة الجوزاء الذكاء الاصطناعيبدءًا من الفور، أضافت Google زرًا لتبديل Gemini AI في اللوحة الجانبية للعديد من تطبيقات Google Suite، بما في ذلك Gmail وGoogle Drive وDocs وSheets وSlides. على غرار وظيفة Co-Pilot AI من Microsoft، يمكن لزر Gemini المساعدة في الإجابة على الأسئلة وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وتقديم ملخصات للمستندات وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني.4. أداة الذكاء الاصطناعي المسماة "Veo" تصنع الفيديو من النصوعلى صعيد أكثر تجريبية، كشفت جوجل أيضًا عن ميزة VideoFX، وهي نموذج فيديو توليدي يعتمد على مولد الفيديو DeepMind من Google. فيو. يمكن لـ VideoFX إنشاء مقاطع فيديو عالية الدقة (1080 بكسل) من المطالبات النصية، وقد رأينا أيضًا تحسينات تم إجراؤها على ImageFX، منشئ الصور عالي الدقة المزود بالذكاء الاصطناعي من Google.بالنسبة للموسيقيين، عرضت جوجل أيضًا وضع DJ الجديد الخاص بهم في MusicFX، وهو مولد موسيقى يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه لإنشاء حلقات وعينات من المطالبات.5. ستحل ملخصات الذكاء الاصطناعي محل نتائج البحثكان هناك الكثير من الضغط الصحفي مؤخرًا بشأن مدى صعوبة البحث عن الأشياء على Google. أدت التغييرات المستمرة في تحسين محرك البحث بالإضافة إلى موجة جديدة من الروبوتات والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى تعطيل محرك البحث المتجانس الذي كان في السابق. ومع ذلك، عرضت جوجل بحثها الجديد المنظم بواسطة الذكاء الاصطناعي، والذي يعد بنتائج بحث أكثر قابلية للقراءة.وأظهرت جوجل أيضًا كيفية استخدامها للذكاء الاصطناعي لإنشاء نظرة عامة، وهي عبارة عن ملخصات قصيرة لمساعدتك في الإجابة على الأسئلة المطروحة في مربع البحث. ستظهر هذه الملخصات في أعلى صفحة نتائج البحث، لذلك لا تحتاج حتى إلى زيارة موقع ويب آخر للحصول على الإجابات التي قد تبحث عنها.6. يحصل Google TV على معالجة الذكاء الاصطناعيتمكنت Google من تشغيل Gemini AI في نظام تشغيل التلفزيون الذكي Google TV، مما يسمح لها بإنشاء أوصاف للأفلام والبرامج التلفزيونية. عندما تشاهد محتوى يفتقد إلى وصف، سيقوم Gemini بملئه تلقائيًا. ستقوم Gemini على Google TV الآن أيضًا بترجمة الأوصاف إلى اللغة الأصلية للمشاهدين، مما يسهل العثور على العروض والأفلام الدولية لمشاهدتها.7. الذكاء الاصطناعي للأغراض التعليميةكشفت Google أيضًا عن LearnLM، وهو نموذج جديد للذكاء الاصطناعي مصمم للتعليم. يأتي هذا كتعاون بين قسم أبحاث DeepMind AI في Google ومختبر أبحاث Google. تم تصميم LearnLM ليكون بمثابة برنامج دردشة آلي يهدف إلى تعليم الطلاب مجموعة من المواضيع ، من الرياضيات إلى قواعد اللغة الإنجليزية.إذا فاتتك Google I/O 2024، لقد سرق الذكاء الاصطناعي من جوجل، Gemini، العرض بقدرته على دمج المعلومات من الوسائط المختلفة والإجابة على استفساراتك بسرعة. تشمل الميزات الجديرة بالملاحظة اكتشاف المكالمات الاحتيالية لنظام Android، وأداة بحث عن الصور التي يمكنها العثور على سيارتك باستخدام رقم لوحة الترخيص الخاصة بك ودمج Gemini في مجموعة Google Workspace لمعالجة المستندات بشكل أكثر ذكاءً.بالإضافة إلى ذلك، يعد بحث Google الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي بنتائج أكثر قابلية للقراءة، ويفتخر Google TV الآن بأوصاف المحتوى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. بالنسبة للمبدعين والمتعلمين، قدمت Google VideoFX لمقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ووضع DJ الخاص بـ MusicFX لإنشاء الموسيقى، وLearnLM، وهو مدرس يعمل بالذكاء الاصطناعي للطلاب. من الواضح أن جوجل تراهن بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي للبقاء في صدارة المنافسة.