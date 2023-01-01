7 أسرار لتحويل مساحتك الصغيرة إلى واحة مريحة

حيل ذكية لديكور المساحات الصغيرة
نقدم بعض الحيل، التى يمكنك من خلالها تحويل المساحات الصغيرة إلى أماكن مريحة وجذابة، مما يساعد على استغلال كل زاوية بشكل فعال.
استخدام الألوان الفاتحة
اختر ألوانًا فاتحة للجدران والأثاث، مثل الأبيض أو البيج، حيث تعكس الضوء وتمنح الشعور بالاتساع.
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استغلال الأركان
استخدم الأركان غير المستغلة بذكاء، مثل وضع أرفف أو وحدات تخزين لتوفير المساحة وتنظيم العناصر.
المرايا
استخدم المرايا الكبيرة لتعكس الضوء وتخلق انطباعًا بالعمق. يمكن وضعها على الجدران أو كقطع ديكور.
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الأثاث متعدد الاستخدامات
اختر أثاثًا يمكن استخدامه لأغراض متعددة، مثل الأرائك التي تحتوي على تخزين أو طاولات قابلة للطي.
تجنب الفوضى
حافظ على التنظيم وتجنب الفوضى عن طريق استخدام صناديق تخزين أو سلال لتجميع العناصر الصغيرة.
الإضاءة الجيدة
استخدم إضاءة جيدة، مثل الأضواء المعلقة أو المصابيح الطولية، لتعزيز الشعور بالمساحة وخلق جو مريح.
الستائر الخفيفة
اختر ستائر خفيفة أو شفافة تسمح بدخول الضوء الطبيعي، مما يساعد في جعل المساحة تبدو أكبر وأكثر انفتاحًا.
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