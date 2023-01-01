7 أسرار لتحويل مساحتك الصغيرة إلى واحة مريحة



حيل ذكية لديكور المساحات الصغيرة حيل ذكية لديكور المساحات الصغيرة



نقدم بعض الحيل، التى يمكنك من خلالها تحويل المساحات الصغيرة إلى أماكن مريحة وجذابة، مما يساعد على استغلال كل زاوية بشكل فعال.

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استخدام الألوان الفاتحةاختر ألوانًا فاتحة للجدران والأثاث، مثل الأبيض أو البيج، حيث تعكس الضوء وتمنح الشعور بالاتساع.استغلال الأركاناستخدم الأركان غير المستغلة بذكاء، مثل وضع أرفف أو وحدات تخزين لتوفير المساحة وتنظيم العناصر.المرايااستخدم المرايا الكبيرة لتعكس الضوء وتخلق انطباعًا بالعمق. يمكن وضعها على الجدران أو كقطع ديكور.الأثاث متعدد الاستخداماتاختر أثاثًا يمكن استخدامه لأغراض متعددة، مثل الأرائك التي تحتوي على تخزين أو طاولات قابلة للطي.تجنب الفوضىحافظ على التنظيم وتجنب الفوضى عن طريق استخدام صناديق تخزين أو سلال لتجميع العناصر الصغيرة.الإضاءة الجيدةاستخدم إضاءة جيدة، مثل الأضواء المعلقة أو المصابيح الطولية، لتعزيز الشعور بالمساحة وخلق جو مريح.الستائر الخفيفةاختر ستائر خفيفة أو شفافة تسمح بدخول الضوء الطبيعي، مما يساعد في جعل المساحة تبدو أكبر وأكثر انفتاحًا.