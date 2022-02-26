

17 دقيقة انتاجية العامل المصري في اليوم 17 دقيقة انتاجية العامل المصري في اليوم

قال خبير اقتصادي مصري إن انتاجية العامل في بلاده لا تتجاوز 17 دقيقة يوميا مقارنة بعدد الساعات المحددة للعمل والتي تصل إلى 8 ساعات يوميا وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية.

وتوقع الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي المصري أن تصل خسائر الاقتصاد المصري بسبب انخفاض انتاجية العامل نحو 1.4 تريليون جنيه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن جودة القول إن دخل العامل المصري من اقل العمال على المستوى الدولي دخلا اذ لا يتجاوز اجر العامل عن 7.5 دولارات عن كل ساعة بينما تبلغ في المعدلات الدولية نحو 60 دولارا.

وعلي صعيد أخر أكد د. عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية في مصر أن نسبة الفقراء في بلاده بلغت نحو20% بما يعادل 14 مليون مصري.

وأشار عثمان، أن بلاده تسعى لخفض نسبة البطالة ما بين 10% و12% والوصول بمعدلات البطالة إلى نحو 5%.

وقال د. عثمان في تصريحات أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية إن 3% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعترف بوجود مشكلة الفقر، وتسعى إلى قياس حجمها بأساليب علمية.

يذكر أن الخطة الخمسية الجديدة تسعى الى الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي إلى 8 % سنويا وتوفير فرص عمل لحوالي 3.8 مليون عامل وانخفاض نسبة البطالة إلى حوالى 5.5% فضلا عن تحسين الخدمات فى مجالات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والبيئة وغيرها.



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