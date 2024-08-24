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61 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية الإماراتية خلال أسبوع

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

عززت أسواق الأسهم مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الحالي وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 61 مليار درهم، مدعوما بمكاسب أسهم العقار والمالية والصناعة.

وتوزعت المكاسب السوقية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية مساء الجمعة بواقع 52.8 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و8 مليارات درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.531 تريليون درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.591 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.858 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و733.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
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وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 1.75% أو ما يعادل 163.12 نقطة ليغلق عند 9448.05 نقطة، فيما صعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 1.52% رابحاً نحو 140.4 نقطة ليقفل عند 9362.89 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم قطاع العقار بنسبة 3.1% والصناعة 2.96% والمالية 1.87% والطاقة 1.48% والاتصالات 1.08% والمرافق 5.53%.

فيما صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.1% أو ما يعادل 47.4 نقطة ليغلق عند 4372.87 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاع العقار بنسبة 3.2% والمالية 1.38% والاتصالات 1.11% والصناعة 0.48%.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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