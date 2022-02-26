التشوهات الخلقية أكثر انتشارا بين أطفال التلقيح الصناعي

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التشوهات الخلقية أكثر انتشارا بين أطفال التلقيح الصناعي

عرضت إحصائية علم الوراثة الفرنسية المعاصرة "جيرالدين فيوت" نتائج الدراسة العلمية التي أجرتها على حوالي 15 ألف طفل ولدوا في الفترة من عام 2003 وحتى عام 2007 عن طريق التلقيح الصناعي أو حقن الحيوان المنوي في حوالي 33 مستشفى فرنسيا أمام المؤتمر الأوروبي للجينات الوراثية الذي عقد مؤخرا في مدينة جوتبورج بالسويد.

وأوضحت الإحصائية أنه من خلال هذه الدراسة تبين أن هؤلاء الأطفال معرضون لخطر التشوهات الخلقية بنسبة 4.24 % بدلا من 2% في الأطفال المولودين بالطريقة الطبيعية كما أنهم معرضون لأمراض القلب وخلل في الجهاز التناسلي والذي يصيب الذكور أكثر من الإناث

المصدر: الوكاله العربيه

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