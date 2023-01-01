6 نصائح مذهلة لتجنب زيادة الوزن في عيد الأضحى



زيادة الوزن زيادة الوزن

مع حلول عيد الأضحى المبارك، يزداد الإقبال على تناول اللحوم والدهون، مما قد يُشكل تحديًا كبيرًا للحفاظ على الوزن.



ولكن لا داعي للقلق، إليكم بعض النصائح الذهبية التي ستساعدكم على الاستمتاع بأجواء العيد اللذيذة دون زيادة في الوزن.



وفي هذا السياق، تنصح الدكتورة شيري أنسي، استشاري التغذية العلاجية، وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية، والجمعية الأمريكية لدراسة السمنة، ببعض النصائح للحفاظ على الوزن أثناء إجازة العيد والتي تتمثل في:

قد يعجبك أيضا...

1- إتباع نظام غذائي صحي، وذلك بعدم التخلي عن وجبات الطعام الرئيسية، والحرص على وجبة فطور صحية غنية بالبروتين والألياف، وتناول وجبات منتظمة على مدار اليوم لتجنب الشعور بالجوع الشديد.2- اختر وجبات خفيفة صحية مثل الفواكه والخضراوات والمكسرات.3- قلّل من تناول اللحوم الدهنية، وذلك بالتركيز على تناول اللحوم الخالية من الدهون مثل لحم الدجاج أو السمك، مع الحرص على إزالة الدهون الزائدة من اللحوم قبل الطهي، واستبدل اللحوم بالبقوليات مثل العدس والفول والحمص.3- اختر طرق طهي صحية، وذلك أما بالشواء أو الطبخ بدلا من قليها، مع استخدام زيت الزيتون أو زيت الكانولا في الطهي بكميات قليلة، وتجنب استخدام الزبد والسمن بكثرة.4- شرب الكثير من الماء على مدار اليوم للحفاظ على رطوبة جسمك، وتجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، مع الحرص على تناول الأعشاب مثل الشاي الأخضر أو النعناع.5- ممارسة الرياضة بانتظام خلال أيام العيد، مثل المشي أو الجري أو ركوب الدراجات، أو قم ببعض التمارين الرياضية البسيطة في المنزل، مثل تمارين البطن أو الضغط.6- احرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم خلال الليل، فالنوم يُساعد على تنظيم هرمونات الجوع والشبع، وتجنب السهر ومشاهدة التلفزيون أو استخدام الهاتف قبل النوم، مع خلق بيئة نوم مريحة وهادئة.وتوصي استشاري التغذية العلاجية، بالاستمتاع بجو العيد دون إفراط، ومشاركة عائلتك وأصدقائك في وجبات الطعام اللذيذة، منوهة على ضرورة تناول كميات معتدلة من الطعام دون إفراط، والتمتع بجو العيد دون الشعور بالذنب أو القلق بشأن وزنك.