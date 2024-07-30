6 نصائح للحفاظ على أطفالك داخل حمام السباحة

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مع بدء موسم الصيف، تزداد أهمية الوعي حول حماية الأطفال أثناء قضاء وقتهم في حمام السباحة، حيث تعتبر السباحة نشاطًا ممتعًا ومفيدًا، ولكنها تحمل أيضًا مخاطر قد تؤثر على سلامة الأطفال إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

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في هذا التقرير، سنتناول كيف يمكن للأسر ضمان أمان أطفالهم في حمام السباحة من خلال استراتيجيات فعالة وإجراءات وقائية، سنتطرق إلى أهمية الإشراف الدائم، تعليم السباحة، واستخدام معدات السلامة، وكيف يمكن للعائلات اتخاذ خطوات بسيطة لضمان تجربة سباحة آمنة وممتعة.تابعوا معنا لاستكشاف كيفية حماية أطفالكم وتجنب المخاطر المحتملة في حمام السباحة، تحت الإشراف الدائم، تأكد من أن هناك دائمًا شخصًا يراقب الأطفال أثناء السباحة.في البداية يؤكد الكابتن محمد حلمي مدرب السباحة أن مخاطر حمامات السباحة لا تتوقف عند الغرق فقط بل هناك مخار عدة لحمامات السباحة مثل الإهمال في تغيير المياة بزيادة نسبة المطهرات وكذلك عدم توجيه الأطفال وحتي الكبار بأسلوبهم داخل مياه حمام السباحة.وعدد الكابتن محمد حلمي مدرب السباحة بعض النصائح للأسر حال اصطحابهم إلي حمامات السابحة:- تعليم السباحة: علم الأطفال أساسيات السباحة وأمان الماء منذ سن مبكرة.- استخدام أدوات السلامة: اجعل الأطفال يرتدون معدات السباحة المناسبة مثل طوق السباحة أو سترات الأمان.- التأكد من العمق: تأكد من أن الأطفال يلعبون في مناطق الماء التي تناسب أعمارهم ومستوى قدرتهم.- التعرف على قواعد الأمان: علم الأطفال قواعد الأمان في حمام السباحة، مثل عدم الجري حول الحافة وعدم الغطس في أماكن غير مألوفة.- الحفاظ على نظافة الماء: تأكد من أن الماء نظيف وصحي لتجنب الأمراض الجلدية أو العين.- تجنب السباحة بعد الأكل: لا تسمح للأطفال بالسباحة مباشرة بعد تناول الطعام لتفادي مشاكل الهضم.الجدير بالذكر أن اللاعب الملاكمة حمزة تامر لقي مصرعه علي إثر تعرضه للغرق داخل حمام سباحة بنادي الترسانة بالعجوزة، وتم نقل الجثمان الي المشرحة، تم إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.