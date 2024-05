6 مزايا جديدة قادمة في نظام Android 15 ستغير طريقة استخدامك لهاتفك

Android 15 Android 15

كشفت شركة جوجل الأسبوع الماضي خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين (Google I/O 2024) عن مجموعة من المزايا الجديدة التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي القادمة إلى هواتف أندرويد خلال المدة القادمة، وأبرزها: تحديث مزية (Circle to Search) لتشمل حلّ المسائل الرياضية والمعادلات المُعقدة بمجرد رسم دائرة حولها في شاشة الهاتف.



كما كشفت جوجل خلال فعاليات المؤتمر عن الإصدار التجريبي الثاني من نظام التشغيل أندرويد 15، الذي تضمن مزايا جديدة تركز في تعزيز حماية الهاتف والبيانات.



إليك 6 مزايا جديدة قادمة في نظام أندرويد 15 ستغير طريقة استخدامك لهاتفك:

1- مزية المساحة الخاصة (Private Space):كشفت شركة جوجل عن مزية جديدة في نظام أندرويد 15، تُسمى (المساحة الخاصة) Private Space، تتيح للمستخدمين إنشاء مساحة منفصلة ووضع التطبيقات التي تحتوي على بيانات ومعلومات مهمة وحساسة فيها، ولا يمكن الوصول إلى التطبيقات الموجودة داخل المساحة الخاصة إلا بعد استخدام المصادقة البيومترية مثل: بصمة الإصبع أو تعّرف الوجه أو إدخال رمز المرور.وستكون أيقونات التطبيقات الموجودة في المساحة الخاصة متاحة في مجلد منفصل، ولا يمكن فتحه إلا بعد تأكيد هوية المستخدم. ولتعزيز الخصوصية تُخفى هذه المزية أيضًا إشعارات التطبيقات الموجودة فيها والملفات التابعة لها.لذلك تُعدّ المساحة الخاصة في نظام أندرويد 15 بمنزلة خزنة رقمية داخل هاتفك للتطبيقات التي لا تريد أن يصل إليها الآخرون أو يشاهدونها بسهولة.2- مزية قفل كشف السرقة:أضافت جوجل أيضًا مزية جديدة في نظام أندرويد 15، تُسمى (قفل كشف السرقة) Theft Detection Lock، وهي تستند في عملها إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة والميزات الأمنية المتقدمة من جوجل لتعزيز حماية هاتفك من السرقة.إذ تتيح هذه المزية الجديدة لهاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد اكتشاف محاولات السرقة تلقائيًا من خلال تعرف الحركات غير العادية، فعندما يتحسس هاتفك حركة مشبوهة، مثل: سحب هاتفك من يدك ثم الركض بعيدًا، أو الركض بالدراجة أو القيادة بالسيارة، ستُقفل الشاشة فورًا لمنع الوصول إلى البيانات.كما سيُنشط القفل تلقائيًا عند رصد أي نشاط مشبوه آخر، مثل: محاولات فصل الهاتف أو تسجيلات الدخول الفاشلة المتكررة.وقد أعلنت جوجل أن هذه المزية لن تقتصر على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 15 فقط، بل ستصل في وقت لاحق من هذا العام إلى جميع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 10 أو أي إصدار أحدث.بالإضافة إلى ذلك؛ كشفت جوجل عن مزية حماية حصرية للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 15، وهي مزية حماية إعادة ضبط المصنع، التي تمنع اللصوص من إعادة ضبط هاتفك المسروق وإعداده مرة أخرى دون بيانات حساب جوجل الخاص بك.وتضمن هذه المزية أن هاتفك يصبح عديم الفائدة لأي شخص ليس لديه معلومات تسجيل دخول حسابك، مما يجعل سرقته بلا فائدة.3- مكالمات هاتفية أكثر أمانًا:تقدم جوجل في نظام أندرويد 15 عدد من المزايا الجديدة التي تعمل على تعزيز أمان مكالماتك الهاتفية وحماية بياناتك من التجسس. إذ يُساعد النظام في مكافحة مرسلي الرسائل غير المرغوب فيها، الذين يستخدمون تقنيات متطورة مثل: أجهزة محاكاة مواقع الشبكات الخلوية والرسائل النصية الاحتيالية لخداع المستخدمين.كما يُنبهك النظام عندما يكون اتصال شبكة الهاتف الخلوي غير مشفر، مما يشير إلى وجود إمكانية لاعتراض البيانات، وتُساعد هذه المزية في حماية المستخدمين من هجمات التنصت والاحتيال التي تستهدف سرقة المعلومات الحساسة.بالإضافة إلى ذلك؛ تقدم مزية (شفافية الكشف عن المعرف) معلومات إضافية للمستخدمين حول كيفية استخدام هواتفهم، وتساعد المستخدمين المعرضين للخطر، مثل الصحفيين، في معرفة وجود أي تنصت على مكالماتهم سواء من خلال محطة قاعدة خلوية مزيفة أو أداة مراقبة. ومن ثم تُتيح هذه المعرفة للمستخدمين اتخاذ خطوات لحماية خصوصيتهم وتعزيز أمان بياناتهم.4- الواقع المعزز في خرائط جوجل:ستتمكن خرائط جوجل قريبًا من عرض محتوى الواقع المعزز في هاتفك، مما سيساعدك على معرفة المزيد عن الأماكن التي تزورها.تُعدّ هذه المزية في مراحلها المبكرة، لكن جوجل تُخطط لإطلاق تجارب واقعية معززة مخصصة لأماكن في سنغافورة وباريس في البداية. وتمثل هذه المزية امتدادًا لمنصة الواقع المعزز (XR) التي تبنيها جوجل بالتعاون مع شركة كوالكوم لنظام أندرويد، مما يشير إلى تطور مستمر لاستخدام الواقع المعزز في خرائط جوجل بمرور الوقت.5- التكامل مع أجهزة التتبع الخارجية في Find My Device:تعمل جوجل على تطوير خدمة العثور على الهواتف المفقودة (Find My Device) لتتيح لك تتبع أجهزة التتبع من شركات مثل: Chipolo و Pebblebee. وهذا يعني أنه سيكون بإمكانك العثور على هاتفك، وسماعات الأذن، وحقيبة الظهر، وغيرها من الأجهزة من خلال تطبيق واحد، وذلك على غرار شبكة (Find My) التي تقدمها آبل في أجهزتها.بالإضافة إلى ذلك، ستدعم الخدمة أجهزة تتبع أخرى من Eufy و Jio و Motorola في وقت لاحق من هذا العام.6- تحسين تجربة الاستخدام في الشاشات الكبيرة:يسهل نظام التشغيل أندرويد 15 على المطورين تكييف تطبيقاتهم مع الشاشات الكبيرة الموجودة في الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي، وذلك بفضل مكتبات التخطيط التكيفي الجديدة المستندة في عملها إلى الذكاء الاصطناعي (Compose AI adaptive layout libraries) التي وفرتها جوجل لهم.وتقول جوجل إن مكتبات Compose AI الجديدة تسهل على المطورين تكييف واجهة المستخدم في تطبيقاتهم بسلاسة مع مختلف أحجام النوافذ، والشاشات، واتجاهات العرض، كما توفر واجهة التطبيقات البرمجية (API) عناصر قابلة للتكيف تسمح بتغيير عناصر واجهة المستخدم تلقائيًا لتناسب حجم الشاشة، بدلًا من مجرد تمديدها أو تقليصها.بالإضافة إلى ذلك، تعمل جوجل على تحسين تجربة استخدام القلم الإلكتروني في أجهزة أندرويد المختلفة، إذ قدمت أدوات جديدة للمطورين تساعد في خفض زمن التأخير وتحسين تجربة الكتابة باستخدام القلم.كما وفرت جوجل أدوات جديدة للمطورين تساعدهم في جعل استخدام لوحة المفاتيح والماوس أكثر سهولة وفعالية في تطبيقات الطرف الثالث. وتُضمن هذه التغييرات تكييف الألعاب بنحو أفضل مع مختلف أحجام الشاشات، بما يشمل: الهواتف القابلة للطي.