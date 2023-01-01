6 علاجات منزلية فعالة لصحة العين..



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

أصبحت الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفاز وغيرها من الأجهزة جزءًا لا يتجزأ من حياتنا وقد أدى هذا إلى تعريض أعيننا للإشعاع الضار، والذي تسبب في إجهاد العين، مثل الصداع وجفاف العين والهالات السوداء ومشاكل الرؤية مثل قصر النظر وطول النظر.



يجهد الضوء غير الطبيعي المنبعث من الشاشات الأعين فقط، بل يعطل أيضًا هرمونات الغدة النخامية والناقلات العصبية، مما يؤثر بشكل كبير على دورة النوم، مما يتسبب في إعاقة الوظيفة الإدراكية ويؤدي إلى التوتر والقلق، لذلك من خلال هذا الموضوع سندرج أهم العلاجات المنزلية التي من الممكن أم تحمي العين وفقا «news18»





•غسل العين بالماء البارد

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يعتبر غسل العين بالماء البارد بانتظام في الصباح له تأثير رائع على الرؤية، إذ تساعد هذه الممارسة على إزالة المخاط والأوساخ التي تتراكم في العينين، كما أن التعرض للماء البارد مفيد لأنه يحفز الغدد التي ترطب العينين، مما يعزز صحة العين بشكل عام.•تجنب استخدام المنتجات القاسيةتحتوي منتجات التجميل التقليدية للعينين مثل محدد العيون، والكحل، والماسكارا، وما إلى ذلك على مواد كيميائية قاسية، لذلك يجب استخدام محدد العيون الطبي لتغذية العين وحمايتها أيضًا.•تدليك الرأس بشكل منتظميساعد تدليك الرأس على تحسين الدورة الدموية واسترخاء عضلات العين لتحفيز الغدد الدمعية، ويمكن تدليك الرأس باستخدام زيت جوز الهند أو الزيوت العطرية.•وضع اليد على العينينيمكن لفرك راحتي يديك معًا بقوة لمدة 10 ثوانٍ لتوليد الدفء ثم وضعهما برفق فوق العينين المغلقتين، مع الحرص على عدم الضغط على مقلتي العينين، والاسترخاء في هذا الوضع لمدة 2-3 دقائق مع التنفس بعمق، ومحاولة تكرار هذا التمرين كل 30 دقيقة خاصة إذا عند قضاء وقتًا طويلاً في العمل على الشاشات، أن يساعد هذا في تقليل إجهاد العين وتوفير الراحة التي تحتاجها العينان بشدة.•تجنب التعرض لأشعة الشمسأثناء التواجد بالخارج، يجب محاولة البقاء في الظل لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما يمكن ارتداء قبعة أو نظارات واقية عند البقاء بالخارج لساعات طويلة.•اختيار نظامًا غذائيًا مناسبالتحقيق التوازن وتعزيز صحة العين، يجب القيام بدمج الأطعمة المبردة والمغذية في النظام الغذائي، مثل الخيار وماء جوز الهند والخضروات الورقية والفواكه الحلوة مثل العنب والبطيخ.