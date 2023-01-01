6 طرق لتخزين الطعام بشكل صحي..لتجنب التسمم الغذائي..

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يجهل الكثير من الأشخاص بطرق التخزين الصحيحة للطعام، الأمر الذي قد يؤدى إلى حدوث التسمم الغذائي، بسبب البكتيريا الموجودة في الأطعمة التي تم تخزينها أو التعامل معها أو طهيها بشكل غير صحيح.

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وبحسب ما ذكر في موقع «betterhealth» يوجد بعض القواعد للتعامل مع الأطعمة وتخزينها حتى لا يحدث التسمم الغذائي، ومنها :تجنب الأماكن ذات دراجات الحرارة العاليةتنمو وتتكاثر بكتيريا التسمم الغذائي بشكل أسرع في فى درجات حرارة تتراوح بين 5 درجات مئوية و60 درجة مئوية، ومن المهم إبعاد الأطعمة عالية الخطورة عن هذه المناطق.تعامل بحذر مع الأطعمة عالية الخطورةوهى الأطعمة التى يمكن أن تنمو وتتكاثر بكتيريا التسمم الغذائي بسهولة أكبر من غيرها، وتشمل هذه الأطعمة :- اللحوم النيئة والمطبوخة مثل الدجاج واللحم المفروم، والأطعمة.- منتجات الألبان - مثل الكاسترد والحلويات التي تعتمد على منتجات الألبان مثل - فطائر الكاسترد وكعكة الجبن.- البيض ومنتجات البيض - مثل الموس.- المأكولات البحرية - مثل سلطة المأكولات البحرية.- السلطات المعدة مسبقًا - مثل سلطة الكرنب ، وسلطات الفواكه، والسلطة الخضراء.- الأطعمة الجاهزة للأكل مثل السندويشات واللفائف والبيتزا.- الأطعمة المعلبة ،يجب التعامل معها وتخزينها بشكل صحيح.تخزين الطعام في الثلاجةيجب أن تكون درجة حرارة الثلاجة 5 درجات مئوية أو أقل، ويجب أن تكون درجة حرارة الفريزر أقل من -15 درجة مئوية.تبريد الطعام المطبوخ بشكل آمنبعد طهى الطعام يتم تبريده كالتالي:- ضع الطعام الساخن في أطباق مسطحة وغير عميقة ، أو قسمه إلى أجزاء أصغر للمساعدة في تبريد الطعام بأسرع ما يمكن.- لا تضع الطعام الساخن جدًا في الثلاجة، انتظر قليلا حتى يبرد قبل وضعه في الثلاجة.قم بتخزين الأطعمة النيئة بشكل منفصل عن الأطعمة المطبوخةيجب تخزين الأطعمة النيئة والأطعمة المطبوخة بشكل منفصل في الثلاجة ، حيث يمكن للبكتيريا الموجودة في الأطعمة النيئة أن تلوث الأطعمة المطبوخة الباردة، كما يمكن أن تتكاثر البكتيريا إلى مستويات خطيرة ، إذا لم يتم طهي الطعام جيدًا مرة أخرى.اختر علب تخزين للطعام قوية وصحيةقم دائمًا بتخزين الأطعمة النيئة في علب محكمة الغلق أو مغطاة في الجزء السفلي من الثلاجة، قم بوضع الأطعمة النيئة أسفل الأطعمة المطبوخة، لتجنب تساقط السوائل مثل عصائر اللحوم وتلويث الأطعمة المطبوخة.