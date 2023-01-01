6 سيارات بسعر مقارب لـ "سيات أتيكا" بالسوق المصري..بعد ارتفاع سعرها للمرة الثانية..



سيات أتيكا سيات أتيكا

في مطلع شهر أغسطس الجاري أعلنت شركة "كيان إيجيبت" عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة الأسبانية "سيات SEAT" في السوق المصري، وقبل مضي أسبوعين أصدرت الشركة قائمة أخرى بزيادات جديدة! وبالنسبة للطراز "أتيكا Ateca" فهي تنتمي لتصنيف الكروس أوفر SUV المدمجة، وفي هذا التقرير نستعرض باقي الطرازات التي ضمن المدى السعري لها وتحت نفس تصنيفها باستثناء "توريس".

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ظهرت "أتيكا" في أول الشهر بفئتين -بعد عودة Xperience بعد غياب- ثم جاءت القائمة الأخيرة بفئة إضافية وهي Xperience Wo/L، لتصبح متاحة في 3 فئات، أما الزيادات السعرية الأخيرة فتراوحت قيمتها بين 80 و120 ألف جنيه.• الفئة Style Plus بسعر 1,850,000 جنيه• الفئة Xperience (بدون فرش جلد) بسعر 1,950,000 جنيه• الفئة Xperience بسعر 1,990,000 جنيهتعتمد "أتيكا" على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1,4 لترًا قادر على توليد قوة 150 حصانًا وأقصى عزم دوران 250 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك ذي 8 سرعات بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 9.0 ثوان، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 197 كم/س.سيتروين C5 آير كروستتوفر السيارة في 4 فئات ولكن تندرج الفئتان الثانية والثالثة فقط إلى هذه القائمة.• الفئة Feel بسعر 1,865,000 جنيه• الفئة Feel (بسقف بانوراما) بسعر 1,940,000 جنيهتنتمي C5 Aircross لفئة الكروس أوفر SUV المدمجة، وتعتمد على محرك سعته اللترية 1,6 لترًا قادر على توليد قوة 165 حصانًا وأقصى عزم دوران 240 نيوتن متر. ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 9.4 ثواني.رينو أوسترالتنطلق Austral بخمس فئات ولكن تنتمي أعلاهم فقط Esprit Alpine لهذه القائمة بإصداريها (العادي وبلاك إيديشن) وأسعارهما 1,880,000 جنيه و1,890,000 جنيه.تعتمد الكروس أوفر SUV المدمجة "أوسترال" على محرك سعته 1.3 لترًا متصل بشاحن تيربو يولد قوة قدرها 150 حصانًا مع أقصى عزم دوران 250 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT-Xكي جي إم توريستعتبر "توريس" هي الأكبر حجمًا في هذه المجموعة وهي الوحيدة التي تنتمي لتصنيف الكروس أوفر SUV متوسطة الحجم، وتتوفر في أربع فئات ولكن تندرج أعلى فئتين فقط تحت هذه القائمة.• الفئة Luxury بسعر 1,899,000 جنيه• الفئة Adventure بسعر 1,999,000 جنيهتعتمد "KGM توريس" على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا متصل بشاحن تيربو قادر على توليد قوة 163 حصان وعزم دوران 280 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات لتصل سرعتها القصوى إلى 191 كم/س، وتعمل السيارة بنظام الدفع الثنائي للعجلات في أول ثلاث فئات، بينما الفئة الرابعة تعمل بنظام الدفع الكلي.كيا سبورتاجمن بين فئاتها الستة، تندرج الفئة الثانية EX فقط لهذه القائمة وسعرها 1,919,900 جنيه وفقًا لآخر قائمة رسمية من التوكيل.. تعتمد Sportage على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا متصل بشاحن تيربو بحيث تصل قوته الحصانية إلى 180 حصان مع أقصى عزم دوران 265 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة ثنائي القابض DCT ذي 7 سرعات.جيلي ستار رايتم طرح الكروس أوفر SUV المدمجة "ستار راي Starray" في الأيام الأولى من شهر يونيو الماضي، وهنا تندرج الفئة الأعلى فقط إلى هذه القائمة وهي Sport+ بسعر 1,929,000 جنيه، أما الفئات الثلاثة الأولى فهم أقل من النطاق السعري لـ"سيات أتيكا".تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 174 حصان مع أقصى عزم دوران 270 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، فيما يقدر متوسط استهلاكها للوقود بحوالي 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.بيجو 3008تنطلق سيارة بيجو في أربع فئات، ولكن تنتمي الأولى فقط لهذه القائمة وهي Active pack بسعر 1,959,990 جنيه، بينما باقي الفئات يتجاوز سعرها 2 مليون جنيه.تأتي 3008 بمحرك تيربو رباعي الاسطوانات سعته اللترية 1.6 لترًا، قادر على توليد قوة 165 حصان وأقصى عزم للدوران 240 نيوتن/متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 8.9 ثوان.