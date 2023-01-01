6 حيل للتخلص من الملح الزائد بالطعام..من بينها البطاطس..

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يعتبر الملح عنصر أساسي في الطبخ، سواء عند طبخ اللحوم أو الخضراوات أو حتى الحلويات، فإنه يحسن مذاق كل شيء نضيفه إليه.



في بعض الأحيان، نميل جميعًا أثناء الطبخ إلى المبالغة في إضافة الملح أكثر مما نحتاج إليه، مما يؤدي لفساد الوصفة والتخلص منها، ولكن من خلال هذا الموضوع يمكنك التعرف على أبرز الحيل للتخلص من الملح الزائد دون أي تأثيرات سلبية على الوصفة، حسب موقع «onmanorama»



- البطاطس

يمكن لبضع شرائح من البطاطس النيئة أن تمتص الملح في غضون دقائق، لذلك عند زيادة كمية الملح فيمكن القيام بتقطيع البطاطس وإلقائها في الوصفة لمدة 15-20 دقيقة على نار خفيفة، ثم التخلص من البطاطس واستمرار الطهي وكأن شيئًا لم يحدث.

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- الماءالطريقة الأسهل والأبسط لإزالة الملح الزائد هي تخفيف الطبق عن طريق إضافة الماء إليه وغليه، فسيعمل الماء على موازنة الملح الزائد.- الكريمةيمكن للكريمة الطازجة أن تحيد الملوحة في الأطباق، وهذا من شأنه أن يقلل من الملوحة عن طريق إضافة نسيج سميك.- اللبن الرائباضف ملعقة صغيرة من اللبن الرائب واطهيها لفترة من الوقت لإزالة الملح الزائد.- البصلاضف بضع قطع من البصل في الطبق، ويمكنك إضافة البصل النيئ أو المقلي، وبعد خمس دقائق نخرج البصل.- الخل والسكريمكن إضافة ملعقة كبيرة من كل من الخل والسكر، فحموضة الخل وحلاوة السكر من شأنها أن توازن النكهات.