6 حيل للتخلص من الملح الزائد بالطعام..من بينها البطاطس..

يعتبر الملح عنصر أساسي في الطبخ، سواء عند طبخ اللحوم أو الخضراوات أو حتى الحلويات، فإنه يحسن مذاق كل شيء نضيفه إليه.
في بعض الأحيان، نميل جميعًا أثناء الطبخ إلى المبالغة في إضافة الملح أكثر مما نحتاج إليه، مما يؤدي لفساد الوصفة والتخلص منها، ولكن من خلال هذا الموضوع يمكنك التعرف على أبرز الحيل للتخلص من الملح الزائد دون أي تأثيرات سلبية على الوصفة، حسب موقع «onmanorama»
- البطاطس
يمكن لبضع شرائح من البطاطس النيئة أن تمتص الملح في غضون دقائق، لذلك عند زيادة كمية الملح فيمكن القيام بتقطيع البطاطس وإلقائها في الوصفة لمدة 15-20 دقيقة على نار خفيفة، ثم التخلص من البطاطس واستمرار الطهي وكأن شيئًا لم يحدث.
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