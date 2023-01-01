6 حيل لجعل اللحم طرياً بعد الشواء

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2024، تتجه أنظار الكثيرين إلى شواء شرائح اللحم وتقديمها كجزء اساسي من وجبات العيد، يُعتبر الشواء جزءاً أساسياً من طقوس الاحتفال بهذه المناسبة، وجعل اللحم طرياً وشهياً يعتبر أمراً مهماً للغاية.
في هذا الإطار، نقدم لكم 6 حيل لتحضير اللحم الطري بعد الشواء، وفقاً لما أشارت إليه الشيف مي صيام.
عيد الأضحى 2024..قبل الشواء:
1.اختيار القطع المناسبة: اختاري قطعة لحم تحتوي على دهون موزعة مثل الكتف أو الرقبة أو الظهر، حيث تساعد الدهون على إبقاء اللحم رطباً أثناء الطهي.
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