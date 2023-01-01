6 حيل لجعل اللحم طرياً بعد الشواء

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مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2024، تتجه أنظار الكثيرين إلى شواء شرائح اللحم وتقديمها كجزء اساسي من وجبات العيد، يُعتبر الشواء جزءاً أساسياً من طقوس الاحتفال بهذه المناسبة، وجعل اللحم طرياً وشهياً يعتبر أمراً مهماً للغاية.



في هذا الإطار، نقدم لكم 6 حيل لتحضير اللحم الطري بعد الشواء، وفقاً لما أشارت إليه الشيف مي صيام.



عيد الأضحى 2024..قبل الشواء:

1.اختيار القطع المناسبة: اختاري قطعة لحم تحتوي على دهون موزعة مثل الكتف أو الرقبة أو الظهر، حيث تساعد الدهون على إبقاء اللحم رطباً أثناء الطهي.

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2.تقطيع اللحم ضد اتجاه العروق:هذا يساعد على تكسير الألياف وجعل اللحم أكثر طراوة.3.التتبيل:استخدمي تتبيلة تجعل اللحم طرياً مثل عصير الليمون أو الخل أو اللبن، واتركي اللحم في التتبيلة لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 ساعة.4.التمليح:ضعي الملح قبل الشواء بوقت قصير للحفاظ على طراوة اللحم.عيد الأضحى 2024..نصائح أثناء الشواء:5.خفض النار:شوي اللحم على نار هادئة لمنع جفافه وحرقه.6.عدم التقليب المتكرر:اتركي اللحم على الشواية حتى يبدأ في النضج من جهة واحدة قبل تقليبه مرة واحدة فقط.باستخدام هذه الحيل، ستستمتعون بشرائح اللحم الطرية والشهية في عيد الأضحى هذا العام، مما يضفي لمسة خاصة على مائدة العيد.